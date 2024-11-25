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مانجا للإنتاج توقع اتفاقية مع شركة يابانية لنشر لعبة DYNASTY WARRIORS: ORIGINS

11/25/2024 2:40:08 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، اتفاقية نشر وتوزيع مع شركة كوي تيكمو اليابانية لنشر اللعبة الجديدة "DYNASTY WARRIORS: ORIGINS" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقرر إصدارها في 17 يناير 2025. ستكون اللعبة متاحة على أجهزة بلايستيشن 5، إكس بوكس سيريس إكس | إس، وكذلك على الكمبيوتر الشخصي. وستعمل مانجا للإنتاج مع شركة كوي تيكمو لتعريب اللعبة لجمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير الفرص للمواهب السعودية للمشاركة في عملية التعريب، بالإضافة إلى نشر وتسويق اللعبة.
تُعد هذه اللعبة الجديدة أحدث إصدارات سلسلة "DYNASTY WARRIORS" الشهيرة من كوي تيكمو، وتتيح للاعبين تجربة المعارك الأسطورية ووضع استراتيجيات قتالية مثيرة. توفر اللعبة فرصة فريدة لإغراق اللاعبين في عالم الممالك الثلاث الأسطوري للصين القديمة، المليء بالشخصيات البطولية والحروب العنيفة، مما يستهوي عشاق السلسلة القدامى والجدد.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، الدكتور عصام بخاري عن التوقيع قائلاً: "تُعد السعودية ومنطقة الشرق الأوسط من أهم الأسواق وأكثرها نموًا في مجال الألعاب عالميًا. وقد سجلت مانجا للإنتاج نجاحات في إنتاج وتوزيع وترخيص المحتوى في السنوات الأخيرة. نحن اليوم سعداء بالشراكة مع كوي تيكمو في نشر هذه اللعبة المميزة. ستعمل مانجا للإنتاج على توزيع وتطوير والترويج للعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في الكفاءات السعودية مما سيسهم في تطوير صناعة ألعاب الفيديو والمحتوى الإبداعي في المنطقة."
ومن جانبه، صرح رئيس ومدير العمليات في شركة كوي تيكمو، السيد هيساشي كوينوما: "يسعدنا التعاون مع مانجا للإنتاج لنشر لعبة 'DYNASTY WARRIORS: ORIGINS' في منطقة الشرق الأوسط والذي يعد أحد أسرع الأسواق نموا في مجال الألعاب. هذه الشراكة مع مانجا للإنتاج ليست مجرد تعاون لنشر اللعبة، بل تشمل كذلك تقديم نسخة معربة بالكامل تلبي احتياجات عشاق الألعاب في المنطقة."
وأضاف المهندس عبد العزيز النغموش، مدير تطوير الأعمال وترخيص المحتوى في شركة مانجا للإنتاج: "تُعد ألعاب الفيديو جزءًا أساسيًا من أعمالنا، وقد أطلقنا سابقًا عدة ألعاب ناجحة في دول متعددة. ومن خلال هذا التعاون، نسعى لتقديم توسع فريد لشركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيعود بالفائدة على كلا "

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