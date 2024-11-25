نافذة حية على ثقافة مصر من قلب الرياض

MENAFN - Al Watan) في قلب حديقة السويدي بالرياض، تواصل "أيام مصر" فعالياتها وسط أجواء تجسّد روح مصر بتفاصيلها الأصيلة، حيث يجتمع الزوار من السعوديين والمقيمين للاستمتاع بتجربة ثقافية تنقلهم إلى عمق التراث المصري العريق، وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، بهدف تعزيز التفاعل الثقافي بين المجتمع السعودي والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتسليط الضوء على تراث وثقافات متنوعة تحتضنها المملكة.

وتشمل "أيام مصر" مجموعة متنوعة من العروض الفولكلورية التي تروي جوانب من الحياة المصرية، حيث تتجسد التقاليد في رقصات شعبية مفعمة بالحيوية مثل رقصة "التنورة" التي تأسر الحضور بألوانها وحركاتها الدائرية، كما يبدع العازفون المصريون في تقديم ألحان أصيلة على آلات موسيقية تقليدية مثل العود والناي، لتضفي على المكان أجواء تعكس عبق التراث المصري، وتجمع بين متعة الترفيه وعمق الأصالة.

وتتضمن الفعاليات أيضًا منطقة للحرف اليدوية، حيث يُبدع الحرفيون المصريون في عرض أعمالهم المستوحاة من التراث المصري، مثل الخيامية والنقوش الفرعونية التي تحمل طابعًا فنيًا متفرّدًا، وفي ركن المأكولات، تُتاح للزوار فرصة تذوق أشهر الأطباق المصرية التقليدية، مثل الكشري، الفطير المشلتت، والملوخية، إلى جانب مشروبات شهيرة مثل الشاي بالنعناع وقصب السكر، مما يقدم للزوار تجربة متكاملة تجمع بين النكهة والثقافة.

وتمثّل هذه الفعاليات نافذة حية على ثقافة مصر وتقاليدها العريقة، وتأتي كجزء من المبادرة الهادفة لتعزيز التفاهم والتعايش الثقافي بين مختلف الشعوب، وتسهم "أيام مصر" في خلق مشهد ثقافي يعكس عمق الانسجام والانفتاح الذي تشجعه المملكة ضمن رؤيتها 2030، حيث تلتقي ثقافات المقيمين مع المجتمع السعودي في مشهد ينبض بروح التنوع والتعايش.