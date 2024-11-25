نافذة حية على ثقافة مصر من قلب الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
في قلب حديقة السويدي بالرياض، تواصل "أيام مصر" فعالياتها وسط أجواء تجسّد روح مصر بتفاصيلها الأصيلة، حيث يجتمع الزوار من السعوديين والمقيمين للاستمتاع بتجربة ثقافية تنقلهم إلى عمق التراث المصري العريق، وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، بهدف تعزيز التفاعل الثقافي بين المجتمع السعودي والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتسليط الضوء على تراث وثقافات متنوعة تحتضنها المملكة.
وتشمل "أيام مصر" مجموعة متنوعة من العروض الفولكلورية التي تروي جوانب من الحياة المصرية، حيث تتجسد التقاليد في رقصات شعبية مفعمة بالحيوية مثل رقصة "التنورة" التي تأسر الحضور بألوانها وحركاتها الدائرية، كما يبدع العازفون المصريون في تقديم ألحان أصيلة على آلات موسيقية تقليدية مثل العود والناي، لتضفي على المكان أجواء تعكس عبق التراث المصري، وتجمع بين متعة الترفيه وعمق الأصالة.
وتتضمن الفعاليات أيضًا منطقة للحرف اليدوية، حيث يُبدع الحرفيون المصريون في عرض أعمالهم المستوحاة من التراث المصري، مثل الخيامية والنقوش الفرعونية التي تحمل طابعًا فنيًا متفرّدًا، وفي ركن المأكولات، تُتاح للزوار فرصة تذوق أشهر الأطباق المصرية التقليدية، مثل الكشري، الفطير المشلتت، والملوخية، إلى جانب مشروبات شهيرة مثل الشاي بالنعناع وقصب السكر، مما يقدم للزوار تجربة متكاملة تجمع بين النكهة والثقافة.
وتمثّل هذه الفعاليات نافذة حية على ثقافة مصر وتقاليدها العريقة، وتأتي كجزء من المبادرة الهادفة لتعزيز التفاهم والتعايش الثقافي بين مختلف الشعوب، وتسهم "أيام مصر" في خلق مشهد ثقافي يعكس عمق الانسجام والانفتاح الذي تشجعه المملكة ضمن رؤيتها 2030، حيث تلتقي ثقافات المقيمين مع المجتمع السعودي في مشهد ينبض بروح التنوع والتعايش.
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