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مجلس الوزراء يخصص جلسته غدا لميزانية 2025

11/25/2024 2:40:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يعقد مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1446هـ الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2024 م، جلسةً مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446 / 1447هـ (2025م).

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