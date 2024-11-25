مجلس الوزراء يخصص جلسته غدا لميزانية 2025
التاريخ
11/25/2024 2:40:07 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يعقد مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1446هـ الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2024 م، جلسةً مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446 / 1447هـ (2025م).
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