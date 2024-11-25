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تسجيل في المتنزه البري بالشرقية

11/25/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن جاهزية موقع المتنزه البري الذي خُصص لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك في إطار توجيه أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من نائبه في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم التي يحرصون فيها على التنزه بالأماكن البرية، وكذلك تقديم الخدمات البلدية والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأوضحت الأمانة أن أمين المنطقة المهندس فهد الجبير وجه بلدية محافظة البيضاء والإدارات المعنية بالأمانة بإنفاذ توجيه سموه والبدء في تجهيز الموقع للعام الحالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل هذا المتنزه.
فيما أشارت بلدية محافظة البيضاء، إلى أن المتنزه يتضمن إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، ومواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة لمكتب خدمات متكامل، وذلك لتقديم الخدمات للمتنزهين.

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