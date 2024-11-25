Tuesday, 26 November 2024 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئاسة الشؤون الدينية تدشن استراتيجيتها

11/25/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، فور صدور موافقة ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ على الترتيبات التنظيمية للرئاسة، في بلورة الخطوات التنفيذية لمنطلقات واستراتيجيات الرئاسة، في الحرمين الشريفين، وفق التخصصات الدينية؛ حيث دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بمقر الرئاسة بمكة المكرمة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد والموقع الإلكتروني بهويته الإبداعية وهوية الرئاسة.
وأوضح السديس‬⁩، أن تدشين‬⁩ الاستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد والموقع الإلكتروني وهوية الرئاسة؛ يأتي بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على الترتيبات التنظيمية للرئاسة؛ للارتقاء بمستوى أداء مسؤولي الإدارات الدينية ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعزيز رضا قاصدي الحرمين الشريفين دينياً، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للرئاسة في نشر الهداية للعالمين وتقديم أفضل الخدمات الدينية لزائري الحرمين الشريفين وقاصديهما، تحقيقاً لتطلعات القيادة، ومواكبة للمستهدفات ((رؤية المملكة 2030)) الطموحة.
‏وأكد السديس أن الموافقة تعكس حرص القيادة على تعزيز خدمة الحرمين الشريفين ورفع مكانتهما الدينية عالميًا.
وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ ريادة المملكة دينياً في العالم، وتعزيز صورتها المشرقة في وجدان المسلمين حول العالم، بما تقدمه من رعاية وسخاء للحرمين الشريفين، وإسهامها في تقديم العناية والاهتمام للإنسانية جمعاء.
‏وتحتوي الهوية الجديدة على الرمزية المهمة لثلاثة مسارات وأبعاد هي، ((البُعد الديني والإسلامي)) الذي تمثله الكعبة المشرفة والمحراب النبوي ومنارتا المسجد الحرام والمسجد النبوي، و((البُعد الوطني)) ويمثله شعار الوطن السيفان والنخلة والرواق السعودي المحيط بالهوية، و((البُعد الثالث العالمي الحضاري)) في إشعاع الهداية للعالمين، انطلاقًا من قوله تعالى، ((إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ))، وقوله عز وجل، ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ))، إضافة إلى البُعد الجمالي في التصميم والألوان وحاملة المصحف؛ فيما يندرج الهيكل الإداري والتنظيمي ضمن استراتيجية الرئاسة الطموحة لتحقيق تطلعات القيادة، وذلك من خلال تنفيذ برامج عملية وآليات مبتكرة وخطط إدارية محكمة تعزز مبادئ الوسطية والاعتدال في كل الأنشطة والبرامج المقدمة في الحرمين الشريفين.

MENAFN25112024000089011017ID1108924050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث