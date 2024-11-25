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الرياض تستضيف مديري إدارات التدريب التقني‬⁩

11/25/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏استضافت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ⁧‫الرياض اللقاء الثالث والعشرين لمديري عموم الإدارات العامة للتدريب التقني‬⁩ والمهني بالمناطق، نهاية الأسبوع الماضي.
وهدف اللقاء إلى مناقشة التوسع في الطاقة الاستيعابية وتطوير منصة التدريب الأهلي ومناقشة التحديات الحالية والمتوقعة ومتابعة سير التدريب والاستعدادات للاختبارات النهائية. وصاحب اللقاء أيضاً دورة تدريبية بعنوان ((تمكين الذكاء الاصطناعي في الأعمال)).
وعبر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد عن سعادته باستضافة هذا اللقاء، متطلعاً إلى أن يسهم اللقاء في تقديم توصيات عملية تسهم في تحقيق المستهدفات، و((نعمل معاً لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحات مجتمعنا)).

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