مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه
التاريخ
11/25/2024 2:40:06 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق اعتذاره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم
عن الاستمرار في منصبه مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، مقدماً شكره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على الفترة الماضية التي عمل فيها.
ويتقدم المجلس بالشكر للصادق مثمنين له عمله طوال الفترة الماضية ومتمنين له التوفيق في مسيرته.
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