صدارة وتأهل

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ الأهلي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بشكل رسمي، وتصدر المجموعة الثانية للبطولة القارية الكبرى، بعد تغلبه على مضيفه العين الإماراتي 1/2، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الخامسة للبطولة.
سجل لقلعة الكؤوس إيفان توني ((70 و74))، وللعين أليخاندرو روميرو ((90+3))، ليرفع بذلك الراقي رصيده إلى 15 نقطة، ويظل العين في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.
ويعد الأهلي أول المتأهلين للدور المقبل، إذ سيتأهل عن المجموعة 8 أندية لثمن النهائي، ويملك قلعة الكؤوس 15 نقطة، بينما الفريق الذي يحل في المركز التاسع يحوز نقطتين. وفي حال تعثر الأهلي في الجولات الثلاث المقبلة وانتصار منافسيه الذين يملكون نقطتين، سيصلون إلى 14 نقطة، وهو الرقم الذي تجاوزه الراقي.
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