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صدارة وتأهل

11/25/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ الأهلي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بشكل رسمي، وتصدر المجموعة الثانية للبطولة القارية الكبرى، بعد تغلبه على مضيفه العين الإماراتي 1/2، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الخامسة للبطولة.
سجل لقلعة الكؤوس إيفان توني ((70 و74))، وللعين أليخاندرو روميرو ((90+3))، ليرفع بذلك الراقي رصيده إلى 15 نقطة، ويظل العين في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.
ويعد الأهلي أول المتأهلين للدور المقبل، إذ سيتأهل عن المجموعة 8 أندية لثمن النهائي، ويملك قلعة الكؤوس 15 نقطة، بينما الفريق الذي يحل في المركز التاسع يحوز نقطتين. وفي حال تعثر الأهلي في الجولات الثلاث المقبلة وانتصار منافسيه الذين يملكون نقطتين، سيصلون إلى 14 نقطة، وهو الرقم الذي تجاوزه الراقي.

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