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كايسيد وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام

11/25/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تبادل الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان و الثقافات (كايسيد) الدكتور زهير الحارثي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC) ميغيل أنخيل موراتينوس، خطابات تجديد الشراكة بين المنظمتين، والتي تضفي الطابع الرسمي على تمديد مذكرة التفاهم المشتركة لمدة 4 أعوام أخرى (حتى عام 2028)، وذلك خلال لقائهما على هامش المنتدى العالمي العاشر لـ (UNAOC)، الذي انطلق اليوم (الاثنين) في كاشكايش بالبرتغال.
وأوضح المركز في بيان أن: "التعاون بين (كايسيد) و(UNAOC) أثمر عن العديد من المبادرات المهمة، ومنها الشراكة مع منتدى مجموعة العشرين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، واللجنة الوطنية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة العربية السعودية، لتنظيم المنتدى السابع لمجموعة العشرين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في عام 2020، وهو منصة سنوية تعزز الحوار والتعاون بين الزعماء الدينيين وصناع السياسات حول القضايا الإنسانية والتنموية الأكثر إلحاحًا في العالم".
وأضاف المركز : "كما تعاون مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والتحالف، في إطار برنامج الزمالة من خلال استضافة زيارة افتراضية لزملاء (UNAOC) وهم مجموعة من 22 من قادة المجتمع المدني والصحفيين الشباب من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التدريب حيال موضوعين رئيسيين: الحوار بين أتباع الأديان، والإعلام وبناء السلام، بالإضافة إلى تناول الموضوع الرئيس لبرنامج زمالة تحالف الأمم المتحدة للحضارات في ذلك العام (2020)، وهو (بناء السلام في عصر وسائل الإعلام الجديدة)".
وأشار البيان إلى أن: "الأمين العام للمركز الدكتور زهير الحارثي، عقد اجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، خلال أسبوع المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2024، والاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، والذي أكد في تصريحاته لمجموعة الأصدقاء على التزام (كايسيد) بتعزيز العمل مع التحالف، وقد توجت تلك الاجتماعات بتبادل رسائل التجديد اليوم في كاشكايش بالبرتغال، خلال المنتدى العالمي العاشر لـ (UNAOC) الذي انطلق تحت عنوان: (متحدون في السلام: استعادة الثقة وإعادة تشكيل المستقبل)".
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال الحارثي:" أتقدم بالشكر إلى السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، على تجديد الشراكة والتعاون الذي يعزز من التزامنا المشترك حيال نشر قيم السلام و التسامح حول العالم"، مضيفًا أن: " الشراكة مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثيرًا ديناميكيًا وحيويًا، مما يساهم في دمج الحوار بين الأديان في النظام الدولي المتعدد الأطراف، حيث يتمتع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بمكانة فريدة من نوعها لتعزيز العلاقة بين الدين وصُنع السياسات، كما يمكن لجهودنا التعاونية المتنوعة مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، أن تساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ المشاريع الميدانية وبرامج التدريب في مختلف مناطق العالم."

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