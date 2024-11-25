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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

11/25/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الجنوب أفريقي السيدة جوين راماخوبا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

MENAFN25112024000089011017ID1108924045

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