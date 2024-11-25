ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الجنوب أفريقي السيدة جوين راماخوبا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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