إنشاء مجلس أعمال سعودي - طاجيكي

(MENAFN
- Al Watan)
وقع رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بطاجيكستان، اليوم، اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال سعودي - طاجيكي مشترك، لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية طاجيكستان.
وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة الرياض بحضور النائب الأول لرئيس وزراء طاجيكستان حاكم خالق زاده، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.
وسيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي. كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والطاجيكيين للتعريف والترويج لأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية.
وسيُعنَى المجلس بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
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