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إنشاء مجلس أعمال سعودي - طاجيكي

11/25/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بطاجيكستان، اليوم، اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال سعودي - طاجيكي مشترك، لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية طاجيكستان.
وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة الرياض بحضور النائب الأول لرئيس وزراء طاجيكستان حاكم خالق زاده، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.
وسيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي. كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والطاجيكيين للتعريف والترويج لأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية.
وسيُعنَى المجلس بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.

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