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تواصل أمطار الباحة واستنفار في جدة

11/25/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الاثنين أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تهيأت الفرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف. كما طرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
صواعق رعدية
نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، بينما تواصل هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، شملت المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
رسائل تحذيرية
إلى ذلك، باشرت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية، للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة عبر رفع تجمعات المياه، ومعالجة المواقع المتأثرة، لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.
وشرعت الأمانة من خلال الفرق الميدانية في تنفيذ مهامّها بنطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، معززة بـ4032 فردًا و1811 معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تؤكد تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة، ونشر الفرق والآليات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ضاعفت الأمانة جهودها للتعامل مع الحالة المطرية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق، ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.
ودعت أمانة جدة إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (940) أو عبر تطبيق ((بلدي))، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية، وأخذ المعلومات من مصادرها.

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