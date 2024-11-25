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عالمي خيالي

11/25/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز النصر إلى وصافة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة "غرب القارة"، بتغلبه على على مضيفه الغرافة القطري 3 / 1، في المواجهةالتي جمعتهما على إستاد البيت، لحساب الجولة الخامسة للبطولة القارية.
سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((46، 64))، وأنجيلو غابرييل ((58))، وللغرافة جوسيلو ماتو ((75))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وبقي الغرافة على 4 نقاط.

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