عالمي خيالي

(MENAFN
- Al Watan)
قفز النصر إلى وصافة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة "غرب القارة"، بتغلبه على على مضيفه الغرافة القطري 3 / 1، في المواجهةالتي جمعتهما على إستاد البيت، لحساب الجولة الخامسة للبطولة القارية.
سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((46، 64))، وأنجيلو غابرييل ((58))، وللغرافة جوسيلو ماتو ((75))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وبقي الغرافة على 4 نقاط.
MENAFN25112024000089011017ID1108924042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.