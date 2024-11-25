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زيمبابوي تأمل حل أزمة ديونها الخارجية والعودة للتمويل العالمي

11/25/2024 2:39:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تأمل زيمبابوي في إعادة هيكلة 12.7 مليار دولار من ديونها الخارجية، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الصندوق محظور حاليا تقديم الدعم المالي لزيمبابوي بسبب وضع الديون غير المستدام والمتأخرات الخارجية.

وتستضيف هراري مؤتمرا للدائنين والمسؤولين التنفيذيين الماليين اليوم لمناقشة أهداف طموحة لسداد متأخرات الديون بهدف الاستفادة في نهاية المطاف من أسواق رأس المال الدولية لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان.

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ووفق تقارير، تمثل ديون زيمبابوي 81% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون سدادها تحديًا صعبًا بالنسبة لبلد واجه العديد من الأزمات المالية في العقود الأخيرة من نوبات متكررة من التضخم المفرط إلى محاولات متعددة غير ناجحة لإطلاق أنظمة عملة جديدة.
من جانبه، قال بروسبر تشيتامبارا الخبير الاقتصادي المستقل المقيم في هراري، إن قضية المتأخرات تشكل عقبة كبيرة، مضيفا أنه بمجرد سداد المتأخرات، سيكون الاقتراض أرخص وسيكون من الأسهل جذب الاستثمار.

وتستهدف زيمبابوي كخطوة أولية إنشاء برنامج تحت إشراف موظفي صندوق النقد الدولي، والذي لا يتضمن مساعدات مالية أو يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال مسؤولون حكوميون إن خطة إدارة الديون ستساعد زيمبابوي على إثبات العودة إلى السياسات الاقتصادية السليمة، لكن الحكومة فشلت بالفعل في تحقيق هدفها الأولي المتمثل في وضع خطة إدارة الديون بحلول أبريل، فضلاً عن الموعد النهائي الثاني في الشهر الماضي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 24 دولة من أصل 35 دولة منخفضة الدخل في أفريقيا معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، ومنذ عام 2020، أنهت زامبيا وتشاد إعادة صياغة الديون، لكن زيمبابوي ليست دولة عادية تتخلف عن السداد ففي حين أن 45% من أعبائها عبارة عن ديون مستحقة، فإن الباقي عبارة عن متأخرات وغرامات، وفقًا لعرض حكومي في عام 2023.

يشار أن زيمبابوي غرقت منذ أمس الأحد في الظلام بسبب خلل قالت شركة الطاقة في زيمبابوي إنه أثر على كافة القطاعات.

وتواجه الدولة نقصًا في الكهرباء بسبب الجفاف الشديد الذي أدى إلى استنزاف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تزودهما بالجزء الأكبر من الكهرباء.

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