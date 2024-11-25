تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم ما بين ارتفاع وتراجع، فيما استردت بعض المؤشرات جزءا من خسائرها التى منيت بها الايام الماضية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط، وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق .
ففي الإمارات، ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، في نهاية تعاملات اليوم الإثنين (أولى جلسات الأسبوع) وسط تزايد عمليات الشراء الانتقائي للشركات المقيدة الكبرى.
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وبنهاية التعاملات، صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.002% إلى 9231.88 نقطة، وبتداولات 2.24 مليار درهم، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.94% إلى 4768.32 نقطة وبتداولات 814,2 مليون درهم، لتصل سيولة أسهم الإمارات إلى أكثر من 3 مليارات درهم.
وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي،“أدنوك للحفر” 6.87%،“أجيليتي جلوبال” 6.11%،“الخليج الاستثمارية” 5.45%،“إي اس جي” 3.31%،“أغذية” 3.1%.
كما اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع هامشي، وسط زخم بالتداولات، تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي“إم إس سي أي”.
زاد المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10412.54، رابحاً 2.95 نقطة عن مستوى أمس .
وانتعشت التداولات بنحو جماعي في بورصة قطر، إذ وصلت السيولة إلى 962.65 مليون ريال مقابل 224.86 مليون ريال بالأمس،
وبلغت أحجام التداول 215.40 مليون سهم، مقارنة بـ99.93 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.23 ألف صفقة بدلاً من 8.54 ألف صفقة الجلسة السابقة.
ويأتي تحسن التداولات تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي“إم إس سي أي” للأسواق الناشئة بإغلاق تعاملات اليوم، والتي لم تتضمن أي تغيير على مستوى الأسهم القطرية.
في المقال ، شهد سوق الأسهم السعودية“تداول”، تراجعا ملحوظا بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليعاود خسائره، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وقفزت السيولة بدعم“أرامكو”.
وأغلق المؤشر العام للسوق“تاسي” متراجعاً 0.65%، بخسائر بلغت 77.18 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,787.72 نقطة.
وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع المواد الأساسية بعد هبوطه 1.38%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.84% وسجل قطاع الطاقة تراجعاً نسبته 0.18%.
وسجل سهم“أرامكو السعودية” أعلى قيمة تداول بـ 4.56 مليار ريال، وأغلق متراجعا 0.18%، وكانت أعلى كمية تداول لسهم“الباحة”، بكمية تداول بلغت 200.61 مليون سهم.
وشهد السوق الموازي تراجعا هامشيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بتراجع نسبته 0.07%، بما يعادل 20.69 نقطة، هبطت به إلى مستوى 30,864.65 نقطة.
كما أقفل مؤشرالبحرين العام اليوم، عند مستوى 2,021.31 نقطة، بانخفاض وقدره 14.04 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 790.76 نقطة، بانخفاض وقدره 2.90 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و24 ألفا و779 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 936 ألفا و624 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 95 صفقة.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم باللون الأحمر؛ تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي“إم إس سي أي”.
وتراجع مؤشرا السوق الأول والرئيسي 50 بنسبة 0.62% لكل منهما، وانخفض“العام” 0.61%، كما نزل“الرئيسي” 0.56% وذلك عن مستوى أمس الأحد.
ويأتي تحسن التداولات تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي“إم إس سي أي” للأسواق الناشئة بإغلاق تعاملات اليوم، والذي تضمن دخول شركة ايفا للفنادق والمنتجعات قائمة الشركات ذات رأس المال الصغيرة؛ ليتراجع السهم بتعاملات اليوم 4.98% عند سعر 1.64 دينار، مسجلاً تداولات بقيمة 1.08 مليون دينار، وزعت على 652.67 ألف سهم.
وأغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4518.95 نقطة منخفضًا 41.4 نقطة وبنسبة 0.91 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4560.39 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 8 ملايين و566 ألفًا و595 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 33.04 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين و439 ألفًا و95 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.196 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.33 مليار ريال عُماني.
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