تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم ما بين ارتفاع وتراجع، فيما استردت بعض المؤشرات جزءا من خسائرها التى منيت بها الايام الماضية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط، وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق .

ففي الإمارات، ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، في نهاية تعاملات اليوم الإثنين (أولى جلسات الأسبوع) وسط تزايد عمليات الشراء الانتقائي للشركات المقيدة الكبرى.

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وبنهاية التعاملات، صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.002% إلى 9231.88 نقطة، وبتداولات 2.24 مليار درهم، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.94% إلى 4768.32 نقطة وبتداولات 814,2 مليون درهم، لتصل سيولة أسهم الإمارات إلى أكثر من 3 مليارات درهم.

وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي،“أدنوك للحفر” 6.87%،“أجيليتي جلوبال” 6.11%،“الخليج الاستثمارية” 5.45%،“إي اس جي” 3.31%،“أغذية” 3.1%.

كما اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع هامشي، وسط زخم بالتداولات، تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي“إم إس سي أي”.

زاد المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10412.54، رابحاً 2.95 نقطة عن مستوى أمس .

وانتعشت التداولات بنحو جماعي في بورصة قطر، إذ وصلت السيولة إلى 962.65 مليون ريال مقابل 224.86 مليون ريال بالأمس،

وبلغت أحجام التداول 215.40 مليون سهم، مقارنة بـ99.93 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.23 ألف صفقة بدلاً من 8.54 ألف صفقة الجلسة السابقة.

ويأتي تحسن التداولات تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي“إم إس سي أي” للأسواق الناشئة بإغلاق تعاملات اليوم، والتي لم تتضمن أي تغيير على مستوى الأسهم القطرية.

في المقال ، شهد سوق الأسهم السعودية“تداول”، تراجعا ملحوظا بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليعاود خسائره، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وقفزت السيولة بدعم“أرامكو”.

وأغلق المؤشر العام للسوق“تاسي” متراجعاً 0.65%، بخسائر بلغت 77.18 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,787.72 نقطة.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع المواد الأساسية بعد هبوطه 1.38%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.84% وسجل قطاع الطاقة تراجعاً نسبته 0.18%.

وسجل سهم“أرامكو السعودية” أعلى قيمة تداول بـ 4.56 مليار ريال، وأغلق متراجعا 0.18%، وكانت أعلى كمية تداول لسهم“الباحة”، بكمية تداول بلغت 200.61 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي تراجعا هامشيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بتراجع نسبته 0.07%، بما يعادل 20.69 نقطة، هبطت به إلى مستوى 30,864.65 نقطة.

كما أقفل مؤشرالبحرين العام اليوم، عند مستوى 2,021.31 نقطة، بانخفاض وقدره 14.04 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 790.76 نقطة، بانخفاض وقدره 2.90 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و24 ألفا و779 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 936 ألفا و624 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 95 صفقة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم باللون الأحمر؛ تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي“إم إس سي أي”.

وتراجع مؤشرا السوق الأول والرئيسي 50 بنسبة 0.62% لكل منهما، وانخفض“العام” 0.61%، كما نزل“الرئيسي” 0.56% وذلك عن مستوى أمس الأحد.

ويأتي تحسن التداولات تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي“إم إس سي أي” للأسواق الناشئة بإغلاق تعاملات اليوم، والذي تضمن دخول شركة ايفا للفنادق والمنتجعات قائمة الشركات ذات رأس المال الصغيرة؛ ليتراجع السهم بتعاملات اليوم 4.98% عند سعر 1.64 دينار، مسجلاً تداولات بقيمة 1.08 مليون دينار، وزعت على 652.67 ألف سهم.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4518.95 نقطة منخفضًا 41.4 نقطة وبنسبة 0.91 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4560.39 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 8 ملايين و566 ألفًا و595 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 33.04 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين و439 ألفًا و95 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.196 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.33 مليار ريال عُماني.