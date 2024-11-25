الصحة تبحث التعاون مع أبوظبي لخدمات البيانات الصحية لتعزيز التحول الرقمي

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء الصحة والسكان، ممثلي شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المنظومة الصحية في مصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع أكد على أهمية التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة، حيث تسهم الحلول الرقمية في تحسين جودة الرعاية الصحية، خفض التكاليف، وتسريع تقديم الخدمات الصحية الشاملة بشكل أكثر فعالية.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين تبادلا استعراض الجهود والإنجازات المتعلقة برقمنة خدمات الرعاية الصحية، كما ناقشا الآليات الممكنة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنظومة الصحية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى النجاحات المحققة في المرحلة الأولى والتوسع الجاري في المرحلة الثانية،كما دعا ممثلي شركة أبوظبي لزيارة إحدى منشآت التأمين الصحي الشامل للتعرف على النظام الرقمي المطبق.

أبرز الاجتماع أهمية التعاون المشترك لإنشاء منصة تبادل المعلومات الصحية، التي ستوفر قاعدة بيانات موحدة لسجلات المرضى ، حيث أكدت المناقشات أن المنصة ستسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة للمرضى، وتقليل الأخطاء الطبية من خلال تسهيل الوصول إلى السجل الطبي الشامل لكل مريض، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين المستشفيات وتبادل المعلومات الطبية بفاعلية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي كاتجاه عالمي، مشيرًا إلى امتلاك مصر قاعدة بيانات قوية قادرة على استيعاب هذه التقنية، وقد وجه بالإسراع في تنفيذ خطوات إنشاء منصة تبادل المعلومات الصحية، وتذليل العقبات التي قد تواجه الفرق المشتركة بين الجانبين.

كما شدد الوزير على أهمية تكثيف ورش العمل التدريبية للفرق الصحية للتعامل مع تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استدامة استراتيجية الرقمنة الصحية،مؤكدًا التزام الجانب المصري بتوفير جميع الاحتياجات لضمان نجاح المشروع.