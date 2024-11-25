اجتماع أوبك + المقبل افتراضيا لبحث بيانات سوق النفط الخام

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر في“أوبك +”،اليوم“الاثنين”، إن التحالف سيعقد اجتماعه المقرر نهاية هذا الأسبوع عبر الإنترنت،حيث من المتوقع أن تناقش م جموعة المنتجين تأجيلاً محتملاً لخطط زيادة الإنتاج وسط ضعف الطلب العالمي على النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تقوم فيها المجموعة التي تقودها المملكة العربية السعودية وروسيا بتحويل اجتماع مقرر في مقرها في فيينا إلى جلسة افتراضية ولم يذكر المندوبون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، سببا لتغيير القرار .

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وقالت الوكالة إنه يتعين على أعضاء أوبك + الرئيسيين أن يقرروا في الاجتماع ما إذا كانوا سيواصلون خططهم للبدء تدريجيًا في استعادة إنتاج النفط المتوقف،والذي قاموا بالفعل بتأجيله مرتين. وذكرت انه من المفترض أن تقوم الدول بإحياء 2.2 مليون برميل يوميًا على أقساط شهرية اعتبارًا من يناير المقبل وهو تسلسل تم تأجيله من أكتوبر الماضي بسبب معاناة أسعار النفط.

يذكر أن تراجع العقود الآجلة بنسبة 15٪ منذ أوائل يوليو وسط تعثر الطلب الصيني وتضخم العرض الأمريكي لتسجل حوالي 75 دولارًا للبرميل،وتعتبر الأسعار منخفضة جدًا بالنسبة للعديد من الدول في منظمة البلدان المصدرة للبترول تمثل صعوبة لتغطية الإنفاق الحكومي.

ويشك التجار والمحللون الذين استطلعت“بلومبرج” آراءهم الأسبوع الماضي في أن أوبك + ستواصل زيادة الإنتاج في العام المقبل ويتوقع كل من سيتي جروب وجيه بي مورجان تشيس آند كو أن الفائض الوشيك من المقرر أن يدفع النفط الخام نحو 60 دولارًا للبرميل،ويحذر المحللون من أن الأسعار قد تنخفض أكثر إذا فتحت المجموعة الصنابير.

ومن المعروف ان تحالف أوبك + المكون من 23 دولة اجتمع مرتين فقط في فيينا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022، وهو الحدث الذي أدى إلى قطع علاقات موسكو السياسية مع دول في الاتحاد الأوربي وجرت معظم جلساتها منذ جائحة كوفيد-19 افتراضية.