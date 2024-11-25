المشاط: رؤيتنا الوطنية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن رؤيتنا الوطنية تسهدف تعزيز مُشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء شراكات قوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكا رئيسيا في تحقيق تلك الأهداف .

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل .

موضوعات((المجلس التصديرى للأثاث)) يستهدف صادرات بقيمة 365 مليون دولار العام المقبل هيئة الدواء: 65 مليون عبوة إنتاج“جيبتو فارما” سنويا 92 مليون دولار صادرات مصر من الطماطم المحفوظة العام الماضى

وأكدت المشاط أهمية الاستثمارات التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 600 مليون دولار لـ3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية، موضحة أنه من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة.

وأوضحت عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.

وتابعت أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، منوهة بأن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات التي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.

ونوهت بأن وزارة التخطيط تسعى من خلال إطار“الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية” لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.

وفي السياق، بحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية ببرنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري بمجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

ومنذ بداية عمل مؤسسة التمويل الدولية في مصر عام 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار بمشروعات استثمارية ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.

ويركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين وغيرها من القطاعات الآخرى.