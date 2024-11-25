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بلاكستون تُبرم اتفاق شراكة بقيمة 3.5 مليار دولار مع شركة متخصصة في إنتاج الغاز

11/25/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت صناديق الاستثمار التابعة لشركة“بلاكستون” على إبرام اتفاق شراكة مع“إي كيو تي” المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي، والتي تمتلك بعضاً من خطوط أنابيب نقل الغاز.

يتضمن الاتفاق استثمار صناديق“بلاكستون” 3.5 مليار دولار في“إي كيو تي” مقابل الشراكة، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

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وقالت“إي كيو تي” في بيان الإثنين، إنها تخطط لاستخدام حصيلة الاستثمار في سداد قرض لأجل، وتسهيل ائتماني، وإعادة شراء واسترداد سنداتها.

وتمنح هذه الصفقة لـ“بلاكستون” حقوقاً في عدة أصول تتضمن خط أنابيب“ماونتن فالي” الذي دخل الخدمة هذا العام، ويبلغ طوله 483 كيلومتراً، وينقل الغاز من التكوين الصخري في“مارسيلوس” إلى ولاية فيرجينيا.

فضلاً عن خط أنابيب“إكويترانس ميدستريم”، إذ استحوذت“إي كيو تي” على الشركة المالكة له في يوليو الماضي مقابل نحو 5.5 مليار دولار.

وتشمل الصفقة أصولاً أخرى مثل خط أنابيب“هامرهيد” الواصل بين بنسلفانيا وفيرجينيا الغربية، ورغم محفظة الأصول الواعدة تلك، تعاني“إي كيو تي” من انخفاض الأرباح هذا العام بسبب تراجع أسعار الغاز الطبيعي.

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