بلاكستون تُبرم اتفاق شراكة بقيمة 3.5 مليار دولار مع شركة متخصصة في إنتاج الغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت صناديق الاستثمار التابعة لشركة“بلاكستون” على إبرام اتفاق شراكة مع“إي كيو تي” المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي، والتي تمتلك بعضاً من خطوط أنابيب نقل
الغاز.
يتضمن الاتفاق استثمار صناديق“بلاكستون” 3.5 مليار دولار في“إي كيو تي” مقابل الشراكة، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
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وقالت“إي كيو تي” في بيان الإثنين، إنها تخطط لاستخدام حصيلة الاستثمار في سداد قرض لأجل، وتسهيل ائتماني، وإعادة شراء واسترداد سنداتها.
وتمنح هذه الصفقة لـ“بلاكستون” حقوقاً في عدة أصول تتضمن خط أنابيب“ماونتن فالي” الذي دخل الخدمة هذا العام، ويبلغ طوله 483 كيلومتراً، وينقل الغاز من التكوين الصخري في“مارسيلوس” إلى ولاية فيرجينيا.
فضلاً عن خط أنابيب“إكويترانس ميدستريم”، إذ استحوذت“إي كيو تي” على الشركة المالكة له في يوليو الماضي مقابل نحو 5.5 مليار دولار.
وتشمل الصفقة أصولاً أخرى مثل خط أنابيب“هامرهيد” الواصل بين بنسلفانيا وفيرجينيا الغربية، ورغم محفظة الأصول الواعدة تلك، تعاني“إي كيو تي” من انخفاض الأرباح هذا العام بسبب تراجع أسعار الغاز الطبيعي.
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