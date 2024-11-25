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رئيس الوزراء يجتمع برئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

11/25/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لمتابعة عدد من الملفات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الدور الذى يقوم به المركز فى تخطيط الاستخدامات المتنوعة لأراضى الدولة، بما يضمن حسن استغلالها فى مختلف اتجاهات التنمية المستدامة.

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وعرض اللواء ناصر فوزي، موقف الدراسات التفصيلية الخاصة بحصر أراضى الساحل الشمالى الغربي، فى إطار تهيئتها لتنفيذ المشروعات فى المجال السياحي، فى ضوء الفرص الواعدة التى تتمتع بها هذه المنطقة على ساحل المتوسط.

كما تطرق رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إلى موقف تخطيط الأراضى بواحة سيوة، فى إطار خطة تطوير هذه المنطقة وتعزيز إمكاناتها فى الجذب السياحي.

وعرض اللواء ناصر فوزي، موقف تخصيص الأراضى المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقرر تنفيذها.

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