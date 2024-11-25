رئيس الوزراء يجتمع برئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لمتابعة عدد من الملفات.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الدور الذى يقوم به المركز فى تخطيط الاستخدامات المتنوعة لأراضى الدولة، بما يضمن حسن استغلالها فى مختلف اتجاهات التنمية المستدامة.
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وعرض اللواء ناصر فوزي، موقف الدراسات التفصيلية الخاصة بحصر أراضى الساحل الشمالى الغربي، فى إطار تهيئتها لتنفيذ المشروعات فى المجال السياحي، فى ضوء الفرص الواعدة التى تتمتع بها هذه المنطقة على ساحل المتوسط.
كما تطرق رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إلى موقف تخطيط الأراضى بواحة سيوة، فى إطار خطة تطوير هذه المنطقة وتعزيز إمكاناتها فى الجذب السياحي.
وعرض اللواء ناصر فوزي، موقف تخصيص الأراضى المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقرر تنفيذها.
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