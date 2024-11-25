سى آى كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح سهولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة سى آى كابيتال عن إتمام صفقة
إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة“بى إم للتمويل الاستهلاكى – سهولة” محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتى الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتمانى، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
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قال أحمد الشنوانى، العضو المنتدب لشركه“بى إم للتمويل الاستهلاكى سهولة”، إن حصول الإصدار الأول لشركة سهولة على تصنيف مرتفع يؤكد جودة المحفظة المحالة للتوريق ويرفع القاعدة التمويلية للشركة، مما يساهم فى زيادة الحصة السوقية للشركة طبقا لاستراتيجية التوسع المتبعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فادى إلياس، رئيس القطاع المالى لشركة“بى إم للتمويل الاستهلاكى سهولة”، إن المركز المالى للشركة فى الربع الثالث لعام 2024 شهد نمواً بنسبة 52% على أساس سنوى، كما شهدت محفظة العملاء نموا بنسبة 50% على أساس سنوى.
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار“sell-side” بشركة سى آى كابيتال، إن الإصدار الخاص بشركة سهولة يعد الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
يذكر أن شركة سى آى كابيتال قامت فى هذا الإصدار بدور المستشار المالى والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالى، وقام مكتب على الدين وشاحى وشركاهما بدور المستشار القانونى للإصدار.
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