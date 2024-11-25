سى آى كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح سهولة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سى آى كابيتال عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة“بى إم للتمويل الاستهلاكى – سهولة” محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتى الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتمانى، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

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قال أحمد الشنوانى، العضو المنتدب لشركه“بى إم للتمويل الاستهلاكى سهولة”، إن حصول الإصدار الأول لشركة سهولة على تصنيف مرتفع يؤكد جودة المحفظة المحالة للتوريق ويرفع القاعدة التمويلية للشركة، مما يساهم فى زيادة الحصة السوقية للشركة طبقا لاستراتيجية التوسع المتبعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فادى إلياس، رئيس القطاع المالى لشركة“بى إم للتمويل الاستهلاكى سهولة”، إن المركز المالى للشركة فى الربع الثالث لعام 2024 شهد نمواً بنسبة 52% على أساس سنوى، كما شهدت محفظة العملاء نموا بنسبة 50% على أساس سنوى.

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار“sell-side” بشركة سى آى كابيتال، إن الإصدار الخاص بشركة سهولة يعد الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه.

يذكر أن شركة سى آى كابيتال قامت فى هذا الإصدار بدور المستشار المالى والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالى، وقام مكتب على الدين وشاحى وشركاهما بدور المستشار القانونى للإصدار.