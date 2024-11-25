بنك أوف أمريكا يتوقع هبوط عملات الأسواق الناشئة 5% بسبب سياسات ترامب

MENAFN - Al-Borsa News) أعربت“كلير لومبارديلي” نائبة محافظ بنك إنجلترا عن قلقها إزاء تسارع التضخم بما يتجاوز توقعات المصرف المركزي، وقالت إنها تؤيد نهج خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

وأوضحت“لومبارديلي” الإثنين في أول كلمة عامة بعد توليها المنصب في يوليو الماضي، أنها تخشى ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، بدرجة أكبر من انخفاضه.

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وأضافت في خطاب خلال مؤتمر نظمته كلية“كينجز” للأعمال أن استطلاعات آراء الشركات كانت متشائمة في الآونة الأخيرة، وتشير إلى احتمال تباطؤ التضخم، لكن النمو القوي للأجور يُعد خطراً معاكساً يهدد بتسارعه.

وأشارت إلى أنها تعتقد أن هذه المخاطر متوازنة، لكنها تخشى في المرحلة الراهنة من عواقب صعود التضخم حال تحقق هذا السيناريو، لأن ذلك سوف يتطلب“استجابة نقدية أكثر تكلفة”، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وساهمت تصريحات“لومبارديلي” في ارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.62% إلى 1.2609 دولار في تمام الساعة 04:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.