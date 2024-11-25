بنك أوف أمريكا يتوقع هبوط عملات الأسواق الناشئة 5% بسبب سياسات ترامب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعربت“كلير لومبارديلي” نائبة محافظ بنك إنجلترا عن قلقها إزاء تسارع التضخم بما يتجاوز توقعات المصرف المركزي، وقالت إنها تؤيد نهج خفض أسعار الفائدة تدريجياً.
وأوضحت“لومبارديلي” الإثنين في أول كلمة عامة بعد توليها المنصب في يوليو الماضي، أنها تخشى ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، بدرجة أكبر من انخفاضه.
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وأضافت في خطاب خلال مؤتمر نظمته كلية“كينجز” للأعمال أن استطلاعات آراء الشركات كانت متشائمة في الآونة الأخيرة، وتشير إلى احتمال تباطؤ التضخم، لكن النمو القوي للأجور يُعد خطراً معاكساً يهدد بتسارعه.
وأشارت إلى أنها تعتقد أن هذه المخاطر متوازنة، لكنها تخشى في المرحلة الراهنة من عواقب صعود التضخم حال تحقق هذا السيناريو، لأن ذلك سوف يتطلب“استجابة نقدية أكثر تكلفة”، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وساهمت تصريحات“لومبارديلي” في ارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.62% إلى 1.2609 دولار في تمام الساعة 04:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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