وزير الطاقة الكازاخستاني يتوقع انخفاض إنتاج بلاده النفطي هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المتوقع انخفاض إنتاج كازاخستان النفطي مقارنة بالخطط الحكومية هذا العام، بسبب الإصلاحات والصيانة في الحقول الكبيرة، ويُعد هذا التطور خطوة قد تُعزز امتثال الدولة العضو في تحالف“أوبك+” للقيود الطوعية المتفق عليها.
وقال وزير الطاقة الكازاخستاني، إن إنتاج بلاده من النفط سيبلغ 88.4 مليون طن في عام 2024، وهو أقل من التقديرات الحكومية السابقة، بحسب وكالة“تاس” الرسمية.
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وأضاف“ألماساد ساتكالييف” في كلمة أمام مجلس النواب، أن إنتاج النفط في كازاخستان بلغ 73.5 مليون طن خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.
يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الطاقة الكازاخستانية في وقت سابق، إن إنتاج النفط من المخطط له أن يبلغ 90.3 مليون طن بحلول نهاية هذا العام، قبل أن تؤكد التزامها بجداول التعويض عن فائض الإنتاج المقدمة إلى أمانة“أوبك”، عقب تجاوز الحصة المقررة لها.
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