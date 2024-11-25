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وزير الطاقة الكازاخستاني يتوقع انخفاض إنتاج بلاده النفطي هذا العام

11/25/2024 2:39:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) من المتوقع انخفاض إنتاج كازاخستان النفطي مقارنة بالخطط الحكومية هذا العام، بسبب الإصلاحات والصيانة في الحقول الكبيرة، ويُعد هذا التطور خطوة قد تُعزز امتثال الدولة العضو في تحالف“أوبك+” للقيود الطوعية المتفق عليها.

وقال وزير الطاقة الكازاخستاني، إن إنتاج بلاده من النفط سيبلغ 88.4 مليون طن في عام 2024، وهو أقل من التقديرات الحكومية السابقة، بحسب وكالة“تاس” الرسمية.

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وأضاف“ألماساد ساتكالييف” في كلمة أمام مجلس النواب، أن إنتاج النفط في كازاخستان بلغ 73.5 مليون طن خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الطاقة الكازاخستانية في وقت سابق، إن إنتاج النفط من المخطط له أن يبلغ 90.3 مليون طن بحلول نهاية هذا العام، قبل أن تؤكد التزامها بجداول التعويض عن فائض الإنتاج المقدمة إلى أمانة“أوبك”، عقب تجاوز الحصة المقررة لها.

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