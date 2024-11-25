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البنك الدولي: على ألبانيا الاستثمار الاستراتيجي لتعزيز قدرتها على الصمود

11/25/2024 2:39:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم بأن ألبانيا تتمتع بالقوة المطلوبة لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ والاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة من خلال الاستثمارات والسياسات الاستراتيجية.

وأشار تقرير البنك الدولي، حول مناخ وتنمية ألبانيا، إلى أن الأخيرة، التي تعد إحدى أكثر دول أوروبا عرضة للكوارث، تحتاج إلى استثمار ستة مليارات دولار على مدى العقد المقبل لحماية مواطنيها وممتلكاتها بشكل فعال من المخاطر المتزايدة للأحداث المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات وحرائق الغابات والانهيارات الأرضية، حيث تشير التقديرات إلى أنه بدون تدابير استباقية، قد تصل الأضرار الاقتصادية المرتبطة بالمناخ إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لألبانيا.

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بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن الاستثمارات في التكيف مع المناخ ليست ضرورية فحسب، بل يمكن أن تسهم أيضًا في التنمية الاقتصادية الشاملة. وتشير الدراسات التي أجريت في دول مماثلة لألبانيا إلى أنه مقابل كل يورو واحد يتم استثماره في التكيف مع المناخ، يمكن أن تصل العائدات إلى 10 يوروهات، بما يشمل تقليل الخسائر وزيادة الفرص الاقتصادية والفوائد الاجتماعية والبيئية.

وقال إيمانويل ساليناس، مدير البنك الدولي في ألبانيا:“إن العمل المناخي في البلاد هو طريق إلى النمو المستدام والمستقبل المرن. إن بناء المرونة يفتح الفرص للشركات والأسر، ويدفع خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل”.

ويناقش التقرير أيضًا كيفية تسريع انتقال ألبانيا إلى الطاقة الصفرية الصافية بحلول عام 2050 من خلال الاستثمارات في تقنيات الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية المجهزة باحتجاز الكربون وتخزينه، موضحا أن تلك الاستثمارات ستؤدي إلى تنويع نظام الطاقة وتحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الواردات وكهربة النقل والتدفئة، وبالتالي تعزيز هذه القطاعات الاقتصادية الناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي تتعاون مع السلطات الألبانية في مشاريع تهدف إلى بناء البنية الأساسية المرنة، وتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

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