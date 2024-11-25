تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى تعاملات الأسبوع، مع تقييم آفاق السياسة النقدية المستقبلية عقب انكماش أعمال القطاع الخاص في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.
عند إغلاق تداولات الإثنين، استقر المؤشر الأوروبي“ستوكس يوروب 600” عند 508.7 نقطة، في ظل خسائر قطاعي الطاقة والمرافق، ومكاسب أسهم شركات التعدين والسيارات والتكنولوجيا.
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وفي حين لم تتغير قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي والذي أنهى الجلسة عند 7257 نقطة، ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% عند 8291 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 0.45% ليغلق عند 19405 نقاط.
ارتفع سهم المقرض الإيطالي“بانكو بي بي إم” بنسبة 5.5% عقب عرض شراء من“يوني كريديت” مقابل أكثر من 10 مليارات دولار، مما دفع سهمه وسهم“كومرتس بنك” الألماني للانخفاض بنسبة 4.75% و5% على التوالي.
ويتوقع“مارتينز كازاكس” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، أن يخفض المصرف الفائدة في اجتماع ديسمبر، بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة انكماشًا غير متوقع في نشاط الأعمال، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.
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