تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى تعاملات الأسبوع، مع تقييم آفاق السياسة النقدية المستقبلية عقب انكماش أعمال القطاع الخاص في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

عند إغلاق تداولات الإثنين، استقر المؤشر الأوروبي“ستوكس يوروب 600” عند 508.7 نقطة، في ظل خسائر قطاعي الطاقة والمرافق، ومكاسب أسهم شركات التعدين والسيارات والتكنولوجيا.

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وفي حين لم تتغير قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي والذي أنهى الجلسة عند 7257 نقطة، ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% عند 8291 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 0.45% ليغلق عند 19405 نقاط.

ارتفع سهم المقرض الإيطالي“بانكو بي بي إم” بنسبة 5.5% عقب عرض شراء من“يوني كريديت” مقابل أكثر من 10 مليارات دولار، مما دفع سهمه وسهم“كومرتس بنك” الألماني للانخفاض بنسبة 4.75% و5% على التوالي.

ويتوقع“مارتينز كازاكس” عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، أن يخفض المصرف الفائدة في اجتماع ديسمبر، بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة انكماشًا غير متوقع في نشاط الأعمال، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.