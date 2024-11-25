هيئة الدواء: 65 مليون عبوة إنتاج جيبتوفارما سنويا

MENAFN - Al-Borsa News) قال على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية إن القوة الإنتاجية لمدينة الدواء“جيبتو فارما” تصل 65 مليون عبوة سنويا ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليون عبوة بعد تشغيل المدينة بالكامل.

أضاف الغمراوى أن القطاع الدوائى في مصر شهد نمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تصبح الدولة الأولي إقليمًيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي بنسبة بلغت %91.3.

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أشار إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصل عدد المستحضرات التي تنتجها المدينة إلى 95 مستحضر، وأنه يتم التصدير حاليا لـ8 دول.

أوضح خلال زيارته لمدينة الدواء اليوم برفقة“سيليندا سوسا”، وزيرة خارجية بوليفيا أن وكالة فيتش أعلنت مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا.

قال السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، أن الدواء المصري يتمتع بجودة عالمية وأسعار تقل عن نظيراتها في الدول الأخرى، وبالتالي فإن هذه الميزة التنافسية تفتح الأسواق اللاتينية أمامه، وتتكامل الجهود بين كل أجهزة الدولة للوصول إلى تحقيق الزيادة المنشودة في صادرات الدواء.

وتسعى هيئة الدواء لتعزيز سبل التعاون مع كافة البلدان؛ انطلاقًا من ريادتها الإقليمية، ودعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.

قالت سيليندا سوسا”، وزيرة خارجية بوليفيا إن بلادها حريصة على تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تطورت كثيرا وتعلن عن نفسها كواحدة من الدول الكبيرة في إنتاج الأدوية.

أوضحت أن زيارتها الحالية ليست بهدف استيراد أدوية من مصر فقط، لكن هناك هدف آخر وهو توطين صناعة الدواء في بوليفيا، مشيرة إلى أن بوليفيا بها العديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء، ويمكن توقيع اتفاقيات شراكة مع الجانب المصري في هذا المجال.

أكدت أن وزيرة صحة بوليفيا ستزور مصر قبل نهاية العام الجاري لتعميق التعاون في المجال الصحي.