هيئة الدواء: 65 مليون عبوة إنتاج جيبتوفارما سنويا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية إن القوة الإنتاجية لمدينة الدواء“جيبتو فارما” تصل 65 مليون عبوة سنويا ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليون عبوة بعد تشغيل المدينة بالكامل.
أضاف الغمراوى أن القطاع الدوائى في مصر شهد نمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تصبح الدولة الأولي إقليمًيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي بنسبة بلغت %91.3.
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أشار إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصل عدد المستحضرات التي تنتجها المدينة إلى 95 مستحضر، وأنه يتم التصدير حاليا لـ8 دول.
أوضح خلال زيارته لمدينة الدواء اليوم برفقة“سيليندا سوسا”، وزيرة خارجية بوليفيا أن وكالة فيتش أعلنت مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا.
قال السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، أن الدواء المصري يتمتع بجودة عالمية وأسعار تقل عن نظيراتها في الدول الأخرى، وبالتالي فإن هذه الميزة التنافسية تفتح الأسواق اللاتينية أمامه، وتتكامل الجهود بين كل أجهزة الدولة للوصول إلى تحقيق الزيادة المنشودة في صادرات الدواء.
وتسعى هيئة الدواء لتعزيز سبل التعاون مع كافة البلدان؛ انطلاقًا من ريادتها الإقليمية، ودعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.
قالت سيليندا سوسا”، وزيرة خارجية بوليفيا إن بلادها حريصة على تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تطورت كثيرا وتعلن عن نفسها كواحدة من الدول الكبيرة في إنتاج الأدوية.
أوضحت أن زيارتها الحالية ليست بهدف استيراد أدوية من مصر فقط، لكن هناك هدف آخر وهو توطين صناعة الدواء في بوليفيا، مشيرة إلى أن بوليفيا بها العديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء، ويمكن توقيع اتفاقيات شراكة مع الجانب المصري في هذا المجال.
أكدت أن وزيرة صحة بوليفيا ستزور مصر قبل نهاية العام الجاري لتعميق التعاون في المجال الصحي.
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