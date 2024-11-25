((المجلس التصديرى للأثاث)) يستهدف صادرات بقيمة 365 مليون دولار العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) 50 مليار جنيه حجم استثمارات الأثاث ومساع لتوطين المدخلات المستوردة

يستهدف المجلس التصديرى للأثاث زيادة صادرات القطاع بنسبة 25% خلال العام المقبل 2025، لتصل إلى 365 مليون دولار، مقارنة بصادرات متوقعة تبلغ 292 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس، إن ((المجلس التصديرى للأثاث)) يسعى ضمن خطته الجديدة إلى اقتناص أكبر الصفقات التصديرية فى الأسواق الأوروبية والخليجية، من خلال البعثات التجارية التى سيتم إطلاقها مع بداية يناير المقبل.

موضوعاتهيئة الدواء: 65 مليون عبوة إنتاج“جيبتو فارما” سنويا المشاط: رؤيتنا الوطنية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية 92 مليون دولار صادرات مصر من الطماطم المحفوظة العام الماضى

وأضاف درياس فى تصريحات لـ((البورصة)) أن البعثات التجارية تُعد أحد أهم المحاور الرئيسية فى خطة المجلس لدخول الأسواق الجديدة، لافتًا إلى قدرتها على إقناع المستوردين بالمنتج المصرى مقارنة بالمعارض التى تشهد منافسة قوية من دول أخرى، مما يتيح للمصدر مساحة للمفاضلة بين المنتجات والحصول على أفضل التسهيلات.

وكشف أن المجلس يستعد لإطلاق ثلاث بعثات تجارية إلى دول الخليج، بجانب المشاركة فى عدد من المعارض فى السعودية والإمارات وإيطاليا وقطر والعراق.

وأشار درياس إلى أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتعظيم صادراتها إلى العراق، نظرًا لما تشهده الأخيرة من نمو كبير فى الوقت الحالي.

إطلاق معرض للقطاع بمشاركة 40 شركة مصرية و100 مشتر دولى

ولفت إلى أن خطة المجلس ترتكز على إطلاق معرض فى شهر مايو 2025 بمشاركة 40 شركة مصرية و100 مشترٍ دولى سيتم دعوتهم للمشاركة فى المعرض.

ذكر أن المجلس يسعى إلى استعادة نشاط القطاع كما كان فى السابق، من خلال التركيز على ضم شركات جديدة إلى القطاع عبر تأهيلها وتقديم الدعم الفنى اللازم لها لتمكينها من الالتزام بالمعايير الدولية وتطويرها. وأوضح أن عدد شركات المجلس يتجاوز 111 عضوًا.

وتابع أن المجلس يسعى أيضًا لتوفير برامج تدريبية للعاملين فى القطاع، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، لتذليل العقبات التى تواجه الشركات.

وأوضح أن حجم استثمارات القطاع ليست كبيرة بالشكل المطلوب، لكنها تتجاوز الـ50 مليار جنيه.

نوه إلى وجود استثمارات أجنبية دخلت القطاع، منها الشركة الكويتية التى دشنت مصنعًا بشراكة ألمانية لإنتاج ألواح ((ام دى اف MDF))، وهو منتج خشبى هندسى يتم تصنيعه من بقايا الخشب الصلب أو الخشب اللين عن طريق تفتيته إلى ألياف خشبية.

وأضاف أن حجم استثمارات المصنع يتجاوز 10 مليارات جنيه ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن المصنع سيسهم فى رفع نسبة المكون المحلى فى عملية التصنيع لشركات القطاع إلى 30% مقابل 15% حاليًا، فى ظل استيراد القطاع نحو 70% من مدخلات التصنيع.

وقال درياس إن خفض المساندة التصديرية للقطاع من 6% إلى 1.5% يعد أمرًا غير مشجع، ولذلك يجب على الحكومة مراجعة ذلك لتحفيز الشركات على النمو.

وأكد أن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من المبادرات التمويلية بفوائد ميسرة لتمكين الشركات من توفيق أوضاعها البيئية.

وعلى جانب آخر، قال درياس، الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة لاروش للأثاث، إن الشركة رصدت 55 مليون جنيه لتدشين مصنعها الثالث فى منطقة العاشر من رمضان على مساحة 4 آلاف متر، على أن تبدأ عمليات الإنشاء خلال النصف الثانى من 2025.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك مصنعين فى منطقة العاشر من رمضان، الأول متخصص فى تصنيع الأبواب بحجم إنتاج سنوى يصل إلى 10 آلاف باب، ومن المتوقع أن ترتفع طاقته الإنتاجية لتصل إلى 15 ألف باب سنويًا بدعم من عملية التطوير الأخيرة التى نفذتها الشركة.

أما المصنع الثانى فهو مخصص لتصنيع غرف السفرة، حيث يتراوح إنتاجه سنويًا بين 1500 إلى ألفى غرفة، ويتم تصديرها لأسواق إيطاليا والإمارات، بحسب درياس.

وأفاد أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تبلغ 150 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، بزيادة قدرها 30% عن العام الحالي، الذى سجلت فيه مبيعاتها نحو 130 مليون جنيه خلال الـ11 شهرًا الأولى.