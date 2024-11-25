الاحتلال يحتجز مواطنين من البلدة القديمة بالخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطنين بعد مداهمة منزلهما في مدينة الخليل.

وقالت الناشطة في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" منال دعنا، إن قوات الاحتلال احتجزت الناشط عارف جابر ونجله أمير بعد عودتهما إلى منزلهما في حارة جابر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن عائلة جابر وغيرها من العائلات التي تقيم بالبلدة القديمة وحاراتها (جابر، واد الحصين، واد النصارى، تل الرميدة)، يتعرضون لعملية إذلال ممنهج من خلال الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال عبر الحواجز المنتشرة بين هذه الأحياء، إلى جانب عمليات الاحتجاز، والاعتقال أحيانا، والتحقيق في هذه المعسكرات والتعذيب، واستخدام وسائل مذلة للكرامة والإنسانية.