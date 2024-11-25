وزير الزراعة يعلن عن حزمة مشاريع بقيمة 5 مليون شيقل لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طوباس والأغوار الشمالية /PNN- أطلق وزير الزراعة، رزق سليمية، حزمة مشاريع
تنموية بقيمة تتجاوز 5 مليون شيقل، خلال جولته التفقدية لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية.
يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.
بدأ الوزير جولته بلقاء محافظ طوباس، أحمد الأسعد، وموظفي مديرية الزراعة، بالإضافة إلى رؤساء البلديات والجمعيات الزراعية، وعدد من المزارعين الرياديين.
وأشاد الوزير بالإنجازات التي حققتها الحكومة في القطاع الزراعي خلال الأشهر الستة الأولى، والتي بلغت تكلفتها حوالي 4.5 مليون شيقل، وشملت مشاريع الحصاد المائي، شبكات الري، تأهيل الأراضي والطرق الزراعية، وتوزيع معدات وأدوات زراعية متعددة.
وأعلن الوزير عن حزمة جديدة من المشاريع تشمل، توزيع 1000 طن أعلاف تستهدف 35 ألف رأس من الأغنام والأبقار، ومشروع البذار العلفية (الشعير والبيكا) لتغطية 8000 دونم، يستفيد منه 500 مزارع، وتأهيل 320 حظيرة وتوفير معدات مثل الشوادر، الحقائب البيطرية، ومعدات الألبان، ودعم 250 مزارعاً بتأهيل البيوت البلاستيكية وتوزيع شبكات ري وتقاوي البطاطا، وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي، شق الطرق الزراعية، وتوزيع خزانات المياه المتحركة.
وتفقد الوزير والمحافظ المشاريع الزراعية في مناطق سهل البقيعة، وعاطوف، والمناطق الرعوية، واطلع على زراعة المحاصيل المختلفة كالموز، البطاطا، والورقيات.
وخلال زيارته لمنطقة المالح والفارسية، استمع الوزير إلى احتياجات مربي الثروة الحيوانية في ظل التحديات التي يواجهونها بسبب الاحتلال، ووجّه الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية اللازمة.
اختتم الوزير جولته بزيارة قرية بردلا وبيت التعبئة، حيث ناقش القضايا المتعلقة بتطوير الزراعة والتسويق الزراعي، مشدداً على ضرورة تعزيز دعم المزارعين للتصدي لممارسات الاحتلال وتمكينهم من الحفاظ على أراضيهم
MENAFN25112024000205011050ID1108923982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.