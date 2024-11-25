وزير الزراعة يعلن عن حزمة مشاريع بقيمة 5 مليون شيقل لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي

MENAFN - Palestine News ) طوباس والأغوار الشمالية /PNN- أطلق وزير الزراعة، رزق سليمية، حزمة تنموية بقيمة تتجاوز 5 مليون شيقل، خلال جولته التفقدية لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية.

يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.

بدأ الوزير جولته بلقاء محافظ طوباس، أحمد الأسعد، وموظفي مديرية الزراعة، بالإضافة إلى رؤساء البلديات والجمعيات الزراعية، وعدد من الرياديين.

وأشاد الوزير بالإنجازات التي حققتها الحكومة في القطاع الزراعي خلال الأشهر الستة الأولى، والتي بلغت تكلفتها حوالي 4.5 مليون شيقل، وشملت مشاريع الحصاد المائي، شبكات الري، تأهيل الأراضي والطرق الزراعية، وتوزيع معدات وأدوات زراعية متعددة.

وأعلن الوزير عن حزمة جديدة من المشاريع تشمل، توزيع 1000 طن أعلاف تستهدف 35 ألف رأس من الأغنام والأبقار، ومشروع البذار العلفية (الشعير والبيكا) لتغطية 8000 دونم، يستفيد منه 500 مزارع، وتأهيل 320 حظيرة وتوفير معدات مثل الشوادر، الحقائب البيطرية، ومعدات الألبان، ودعم 250 مزارعاً بتأهيل البيوت البلاستيكية وتوزيع شبكات ري وتقاوي البطاطا، وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي، شق الطرق الزراعية، وتوزيع خزانات المياه المتحركة.

وتفقد الوزير والمحافظ المشاريع الزراعية في مناطق سهل البقيعة، وعاطوف، والمناطق الرعوية، واطلع على زراعة المحاصيل المختلفة كالموز، البطاطا، والورقيات.

وخلال زيارته لمنطقة المالح والفارسية، استمع الوزير إلى احتياجات مربي الثروة الحيوانية في ظل التحديات التي يواجهونها بسبب الاحتلال، ووجّه الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية اللازمة.

اختتم الوزير جولته بزيارة قرية بردلا وبيت التعبئة، حيث ناقش القضايا المتعلقة بتطوير الزراعة والتسويق الزراعي، مشدداً على ضرورة تعزيز دعم المزارعين للتصدي لممارسات الاحتلال وتمكينهم من الحفاظ على أراضيهم