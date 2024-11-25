بتنظيم من لجان السلم الاهلي : عقد لقاء مجتمعي بعنوان نحو علاقة تكاملية لتعزيز السلم الاهلي ببيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / عقدت لجان السلم الاهلي ومؤسسات وفعاليات محافظة بيت لحم لقاء مجتمعي بعنوان نحو علاقة تكاملية لتعزيز السلم الاهلي حيث عقد اللقاء بحضور محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا ومدراء الاجهزة الامنية بالمحافظة.
وعقد اللقاء في مركز الفينيق بمخيم .الدهيشة حيث حضر المؤتمر
ما يقارب 200 الى 250 شخص من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات ورجال الدين ووجهاء العشائر
وممثلي قوى وطنية على مستوى المحافظة.
واوصى المؤتمر
بتنظيم لجان واطار للسلم الاهلي على مستوى المحافظة وانهاء حالة الدخالة والانتفاع المادي.
كما اوصى المؤتمر بمتابعة كافة الخروقات الامنية والخارجين عن القانون ومحاسبتهم
و العمل على انهاء كافة التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في المحافظة بما فيها الاكشاك.
كما دعا المؤتمر لنبذ كل الفتن ومحاسبة مفتعليها والتشديد على وحدة الصف الوطني المسيحي والمسلم.
وتقرر في نهاية
الجلسة القادمة في الريف الغربي ( الخضر ) والتي تليها في الريف الشرقي
الى جانب المطالبة بسيادة القانون وتطبيقه على الارض ورفع الغطاء العشائري والتنظيمي عنهم.
ودعا اللقاء تعبئة
المجتمع من قبل منظمات المجتمع المدني وبمشاركة الاجهزة الامنية اتجاه تعزيز السلم الاهلي والحفاظ على شعبنا و وحدته ومقدراته.
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