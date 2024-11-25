بتنظيم من لجان السلم الاهلي : عقد لقاء مجتمعي بعنوان نحو علاقة تكاملية لتعزيز السلم الاهلي ببيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / عقدت لجان السلم الاهلي ومؤسسات وفعاليات محافظة بيت لحم لقاء مجتمعي بعنوان نحو علاقة تكاملية لتعزيز السلم الاهلي حيث عقد اللقاء بحضور محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا ومدراء الاجهزة الامنية بالمحافظة.

وعقد اللقاء في مركز الفينيق بمخيم .الدهيشة حيث حضر المؤتمر

ما يقارب 200 الى 250 شخص من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات ورجال الدين ووجهاء العشائر

وممثلي قوى وطنية على مستوى المحافظة.

واوصى المؤتمر

بتنظيم لجان واطار للسلم الاهلي على مستوى المحافظة وانهاء حالة الدخالة والانتفاع المادي.

كما اوصى المؤتمر بمتابعة كافة الخروقات الامنية والخارجين عن القانون ومحاسبتهم

و العمل على انهاء كافة التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في المحافظة بما فيها الاكشاك.

كما دعا المؤتمر لنبذ كل الفتن ومحاسبة مفتعليها والتشديد على وحدة الصف الوطني المسيحي والمسلم.

وتقرر في نهاية

الجلسة القادمة في الريف الغربي ( الخضر ) والتي تليها في الريف الشرقي

الى جانب المطالبة بسيادة القانون وتطبيقه على الارض ورفع الغطاء العشائري والتنظيمي عنهم.

ودعا اللقاء تعبئة

المجتمع من قبل منظمات المجتمع المدني وبمشاركة الاجهزة الامنية اتجاه تعزيز السلم الاهلي والحفاظ على شعبنا و وحدته ومقدراته.

