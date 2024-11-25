الزغاري يستعرض أبرز التحولات على واقع الأسرى منذ بدء الحرب

MENAFN - Palestine News ) إيرلندا /PNN /استعرض رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري في المؤتمر الذي عقد بتنظيم من منتدى (بيادر أودونيل الجمهوري الاشتراكي) في إيرلندا، واقع الأسرى في معسكرات وسجون التعذيب الإسرائيلية، جملة التحولات التي فرضتها المرحلة منذ بدء الحرب، بحقّ الأسرى، وتحديدا جرائم التعذيب الممنهجة التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتوقف الزغاري خلال مشاركته التي تمت عن بعد، عند الأبعاد الخطيرة على مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين، التي فرضتها سياسات إدارة السّجون الممنهجة على مدار الفترة الماضية، وتحديدا فيما يتعلق بجريمة الاعتقال الإداري التي فرضت تحولات كبيرة على أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، بعد أن أصبح عددهم يشكّل نحو 33% من إجمالي عدد الأسرى، منهم 100 طفل، و32 أسيرة، في معطى هو الأعلى تاريخيا مقارنة مع فترات سابقة في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأشار الزغاري إلى مجمل المعطيات الرقمية المتغيرة حول جميع فئات الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى ما تضمنته من غياب لمعطيات واضحة عن قضية معتقلي غزة في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.

وختم الزغاري مشاركته بعدد من التوصيات، رغم حالة العجز التي تلف المنظومة الدولية منذ بدء الحرب، وما فرضته بعض المواقف والقرارات الدولية من آمال على مستوى الدولي في مسار إمكانية محاسبة الاحتلال وإخراج الاحتلال من حالة الاستثناء التي تعيشها دون المجتمع البشري.

وقد جاءت مشاركة الزغاري من ضمن عدد من المشاركات التي وجهت تساؤلات مهمة عن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعسكراته، والأبعاد التي فرضتها حرب الإبادة على واقع حقوق الإنسان وحقوق الأسرى.