إشارات إيجابية من لبنان وإسرائيل لقرب التوصل لوقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الاثنين، إنه لم تعد هناك“عقبات جدية” أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 60 يوما لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة“حزب الله” المسلحة اللبنانية.

وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين اللبنانيين بإمكان الإعلان عن وقف إطلاق النار“في غضون ساعات”.

ومن نيويورك، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الاثنين، إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية“تمضي قدما”، لكنه أصر على أن إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان.

وقال السفير قبل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه يتوقع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء لمناقشة قضية وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان على وقف إطلاق النار تم إنجازه ومن الممكن المصادقة عليه باجتماع الكابينت الثلاثاء.

وسبق الإعلان اللبناني والإسرائيلي، نقل موقع أكسيوس الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمريكي كبير لم ينشر اسمه قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقتا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الحكومة الإسرائيلية اليوم، إنها بصدد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع حزب الله لكن لا تزال هناك قضايا عالقة.

في المقابل، حذر إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتشدد في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين من أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله في لبنان سيكون“خطأً كبيرا”.

وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس“الاتفاق مع لبنان خطأ كبير”.

ورأى أن القتال حاليا يشكّل“فرصة تاريخية ضائعة للقضاء على حزب الله”.

أضاف“أتفهم كل القيود والأسباب ومع ذلك فهو خطأ فادح”، داعيا نتنياهو لمواصلة الحرب حتى تحقيق“نصر مطلق”.