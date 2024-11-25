طيران الإمارات تعيّن خالد الزرعوني نائباً جديداً للرئيس لعملياتها التجارية في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تعيين خالد الزرعوني نائباً للرئيس لعملياتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التعيينات التجارية الأخيرة في العديد من الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى خالد الزرعوني إدارة العمليات التجارية للناقلة، ودفع نمو الأعمال وقيادة مبادراتها الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة، مع تعزيز تجربة العملاء للمسافرين من وإلى بوابات طيران الإمارات الأربع في المملكة.
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