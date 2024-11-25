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طيران الإمارات تعيّن خالد الزرعوني نائباً جديداً للرئيس لعملياتها التجارية في السعودية

11/25/2024 10:16:50 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تعيين خالد الزرعوني نائباً للرئيس لعملياتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التعيينات التجارية الأخيرة في العديد من الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى خالد الزرعوني إدارة العمليات التجارية للناقلة، ودفع نمو الأعمال وقيادة مبادراتها الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة، مع تعزيز تجربة العملاء للمسافرين من وإلى بوابات طيران الإمارات الأربع في المملكة.

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