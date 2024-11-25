جودادي تطلق تجربة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة رواد الأعمال في السعودية على النمو وتوفير الوقت

MENAFN - Asdaf News) كشفت جودادي، الشريك الأبرز للشركات الصغيرة والناشئة في المملكة العربية السعودية، أن 93% من مالكي الشركات الصغيرة في المملكة يعتبرون أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم سيسهم في إحداث تأثير إيجابي على مستوى الإيرادات، حيث يبرز فارق بسيط بين مرحلة الازدهار عند توفير الوقت والمال والتأخر عن ركب باقي الشركات عند التغاضي عن مواكبة التطور.

ووجدت جودادي أن مالكي تلك الشركات يواجهون مجموعة من التحديات عند اتخاذهم قرار اعتماد الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، وأبرزها التكاليف المحتملة (50%) والجهل بالحلول المتوفرة (48%) وعدم معرفة المزايا التي توفرها الحلول (46%) وعدم وجود الوقت الكافي لتطبيق هذه الأدوات (23%). وفي إطار سعيها لتسريع وتسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقت جودادي TM GoDaddy Airo ، وهي تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتوفير وقت مالكي الشركات الصغيرة عند تأسيس حضورهم عبر الإنترنت واستقطاب عملاء جدد.

الحل الأمثل للشركات الصغيرة

تتوفر خدمة TMGoDaddy Airo باللغة الإنجليزية، وتسهّل عملية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للأشخاص الراغبين في تأسيس شركة أو تطوير شركاتهم القائمة.

وتعتمد TMGoDaddy Airo على أداة البحث عن النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي من جودادي، مما يتيح لها اقتراح أسماء نطاقات جذابة مع وصف لمجال عملها. وفي غضون دقائق من شراء النطاق من جودادي، يمكن لأداة TMGoDaddy Airo إنشاء محتوى فوري للمشروع أو الشركة، بما في ذلك:



تصاميم فريدة وجذابة للشعار يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب الشركة أو المشروع.

موقع إلكتروني متكامل باستخدام خدمات التسويق وتصميم المواقع من GoDaddy مع اشتراك مدفوع، بما في ذلك الصور والمحتوى المصمم لمساعدة الشركة على تعزيز مشاركة العملاء واستقطابهم. حساب بريد إلكتروني احترافي مع اشتراك مدفوع يعزز مصداقية ومكانة الشركة.

وفي حال أرادت شركة جديدة أو قائمة تحقيق النمو بصورة ملموسة، فيمكنها الحصول بسرعة على الخطط والمقترحات من خلال ميزات TMGoDaddy Airo في ثوانٍ قليلة، بما في ذلك:



حملات تسويق شاملة عبر البريد الإلكتروني بمحتوى وصور مقترحة. تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي مع توصيات حول الموعد الأمثل للنشر.

خدمة TM GoDaddy Airo تتميز بالتطور المستمر

تتوفر خدمة TMGoDaddy Airo حالياً للشركات الصغيرة، وتَعد بمزيدٍ من الإمكانات والميزات في المستقبل القريب.