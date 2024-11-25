جودادي تطلق تجربة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة رواد الأعمال في السعودية على النمو وتوفير الوقت

(MENAFN
- Asdaf News)
كشفت جودادي، الشريك الأبرز للشركات الصغيرة والناشئة في المملكة العربية السعودية، أن 93% من مالكي الشركات الصغيرة في المملكة يعتبرون أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم سيسهم في إحداث تأثير إيجابي على مستوى الإيرادات، حيث يبرز فارق بسيط بين مرحلة الازدهار عند توفير الوقت والمال والتأخر عن ركب باقي الشركات عند التغاضي عن مواكبة التطور.
ووجدت جودادي أن مالكي تلك الشركات يواجهون مجموعة من التحديات عند اتخاذهم قرار اعتماد الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، وأبرزها التكاليف المحتملة (50%) والجهل بالحلول المتوفرة (48%) وعدم معرفة المزايا التي توفرها الحلول (46%) وعدم وجود الوقت الكافي لتطبيق هذه الأدوات (23%). وفي إطار سعيها لتسريع وتسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقت جودادي TM GoDaddy Airo ، وهي تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتوفير وقت مالكي الشركات الصغيرة عند تأسيس حضورهم عبر الإنترنت واستقطاب عملاء جدد.
الحل الأمثل للشركات الصغيرة
تتوفر خدمة TMGoDaddy Airo باللغة الإنجليزية، وتسهّل عملية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للأشخاص الراغبين في تأسيس شركة أو تطوير شركاتهم القائمة.
وتعتمد TMGoDaddy Airo على أداة البحث عن النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي من جودادي، مما يتيح لها اقتراح أسماء نطاقات جذابة مع وصف لمجال عملها. وفي غضون دقائق من شراء النطاق من جودادي، يمكن لأداة TMGoDaddy Airo إنشاء محتوى فوري للمشروع أو الشركة، بما في ذلك:
تصاميم فريدة وجذابة للشعار يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب الشركة أو المشروع.
موقع إلكتروني متكامل باستخدام خدمات التسويق وتصميم المواقع من GoDaddy مع اشتراك مدفوع، بما في ذلك الصور والمحتوى المصمم لمساعدة الشركة على تعزيز مشاركة العملاء واستقطابهم.
حساب بريد إلكتروني احترافي مع اشتراك مدفوع يعزز مصداقية ومكانة الشركة.
وفي حال أرادت شركة جديدة أو قائمة تحقيق النمو بصورة ملموسة، فيمكنها الحصول بسرعة على الخطط والمقترحات من خلال ميزات TMGoDaddy Airo في ثوانٍ قليلة، بما في ذلك:
حملات تسويق شاملة عبر البريد الإلكتروني بمحتوى وصور مقترحة.
تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي مع توصيات حول الموعد الأمثل للنشر.
خدمة TM GoDaddy Airo تتميز بالتطور المستمر
تتوفر خدمة TMGoDaddy Airo حالياً للشركات الصغيرة، وتَعد بمزيدٍ من الإمكانات والميزات في المستقبل القريب.
MENAFN25112024007116015312ID1108923329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.