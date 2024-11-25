ساعات تخطت حدود الزمن وبيعت بملايين الدولارات!

MENAFN - Khaberni) خبرني- في استثمارات تخطت حدود الزمن أنفق محبو اقتناء الساعات النادرة نحو 3.4 مليون دولار لشراء 10 ساعات فاخرة، تعد تحفا ميكانيكية محدودة الإصدار، خلال مزاد عقده قبل يومين بيت المزادات "فيليبس".





وبحسب نتائج المزاد فإن 113 ساعة من بين 115 كانت معروضة تم بيعها بقيمة إجمالية 7.9 مليون دولار، ومعظم الساعات تم بيعها بأكثر من القيمة المُقدرة لها، فيما تم سحب واحدة، ولم تُبع أخرى.





أغلى 5 ساعات

1. ساعة Patek Philippe Ref. 5016 (1994) تعتبر هذه الساعة واحدة من أفضل إبداعات Patek Philippe، مصنوعة من البلاتين بقطر 37 ملم. تحتوي على تعقيدات مميزة مثل التوربيون، التكرار الدقيق، والتقويم الدائم.





تم إنتاج حوالي 90 نسخة من هذا الطراز باستخدام البلاتين قبل أن يتوقف الإنتاج في عام 2011، النسخة التي بيعت تتميز بقرص رمادي فريد، وهو الوحيد المعروف في السوق، وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع بيت المزادات "فيليبس" واطلعت عليها "العربية Business.





سعر البيع: 669.3 ألف دولار.





2. ساعة Roger Smith Series 2 Edition 3 (2013)





ساعة نادرة صممها صانع الساعات البريطاني روجر سميث، بعلبة من الذهب الأبيض بحجم 38 ملم وهي جزء من إصدار محدود جدًا من سلسلة Series 2 Edition 3، حيث تم إنتاج 5 نسخ فقط من هذه السلسلة باستخدام الذهب الأبيض. القطعة التي بيعت كانت تحمل الرقم 4.





سعر البيع: 440.7 ألف دولار.





3. ساعة Rolex Cosmograph Daytona“Paul Newman Panda” (1970)





إحدى الساعات الأيقونية من Rolex، تتميز بقرص "Panda Paul Newman" الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.





ورغم أنه من غير المعلوم كم نسخة تم إنتاجها، لكن من المعروف أن الساعات ذات قرص "Paul Newman" نادرة للغاية، خاصة الطراز المرجعي 6264 الذي يُعتبر من أكثر الإصدارات ندرة.





سعر البيع:424.4 ألف دولار.





4. ساعة Patek Philippe Ref. 3970 (1986)





تنتمي هذه الساعة إلى الإصدار الأول من السلسلة الشهيرة Ref. 3970، المصنوعة من الذهب الأصفر بحجم 36 ملم.





ولم يتم إنتاج من الإصدار الأول بين عامي 1986 و1988 سوى 100 نسخة فقط باستخدام الذهب الأصفر، والنسخة المباعة كانت الخامسة التي تم إنتاجها ضمن هذا الإصدار النادر.





سعر البيع: 416.3 ألف دولار.





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5. ساعة F.P. Journe Chronomètre à Resonance (2002)





تعكس هذه الساعة عبقرية François-Paul Journe، فهي مصنوعة من البلاتين بحجم 38 ملم. لا توجد معلومات دقيقة حول عدد النسخ المصنوعة من هذا الطراز تحديدًا، لكن الساعات المبكرة من هذا الطراز (2000-2004) تُعتبر نادرة للغاية، خاصة مع احتفاظها بحالتها الأصلية مثل القطعة التي بيعت في المزاد.





سعر البيع: 326.5 ألف دولار.