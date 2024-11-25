يقل 45 شخصا .. غرق مركب سياحي مصري في البحر الأحمر

MENAFN - Khaberni) خبرني -ذكرت 3 مصادر أمنية، الإثنين، أنه جرى العثور على 16 شخصا حتى الآن بعد غرق مركب سياحي بمنطقة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية.





وكانت المحافظة قد أعلنت غرق المركب السياحي (سي ستوري)، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.





ونقل بيان عن المحافظ عمرو حنفي القول إنه تم العثور على بعض الناجين باستخدام طائرة هليكوبتر ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية، وإن أعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودين بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة.





وجاء في بيان منفصل: "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 05:30 صباحا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد اللانش، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة".





وأضاف: "تشير المعلومات الأولية إلى غرق اللانش شمال مدينة مرسى علم".