سيبو باسيفيك تضيء برج خليفة بمعالم الفلبين الشهيرة

Cebu Pacific and sound display at Burj Khalifa

Cebu Pacific“Fly to Happy, Fly to the Philippines” campaign at Burj Khalifa

Cebu Pacific took over Dubai's Burj Khalifa

(L-R) Xander Lao, CEB President and Chief Commercial Officer; Hon. Marford M. Angeles, Philippine Consul General in Dubai; and Michelle de Guzman, CEB Marketing Director during the Burj Khalifa viewing event

Crowd watching the Cebu Pacific video ad at Burj Khalifa

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 25, 2024 /EINPresswire / -- في خطوة تاريخية هي الأولى من نوعها لشركة فلبينية، أطلقت سيبو باسيفيك (CEB)، الناقل الرائد في الفلبين، عرضًا مرئيًا وصوتيًا مذهلاً على برج خليفة بعنوان "سافر إلى السعادة، سافر إلى الفلبين"، احتفالًا بأبرز الأسباب لزيارة الفلبين في عام 2025.تضمن العرض، الذي تم عرضه على أطول مبنى في العالم، صورا تعكس دفء وابتسامات الشعب الفلبيني، إلى جانب جمال الطبيعة الساحر في الفلبين، بما في ذلك الشواطئ العالمية الشهيرة مثل بوراكاي، بالاوان، وسيبو، بالإضافة إلى مواقع طبيعية خلابة مثل بركان مايون في ليغازبي، وتلال الشوكولاتة في بوهول، وجبل آبو في دافاو.وقال أكساندر لاو، رئيس سيبو باسيفيك ومديرها التجاري: "نشعر بالفخر لمشاركة جزء من وطننا على منصة بهذا الحجم. هذا العرض هو احتفال بفخر الفلبين ودعوة للمسافرين لاستكشاف جمال وثقافة ودفء بلادنا الفريدة."تهدف هذه الحملة إلى دعوة المسافرين من جميع أنحاء العالم لتجربة عجائب الفلبين، وتقديم لمحة مليئة بالحنين للوطن للفلبينيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.ولتوفير هذه التجربة لعدد أكبر من المسافرين، أطلقت سيبو باسيفيك عرضا خاصا على التذاكر من 22 إلى 30 نوفمبر 2024 بأسعار تبدأ من 229 درهمًا إماراتيا لتذكرة اتجاه واحد من دبي إلى مانيلا (لا تشمل الرسوم والضرائب). ويسري العرض للسفر بين 15 يناير و30 يونيو 2025.تعمل سيبو باسيفيك في أكثر من 60 وجهة تغطي آسيا، أستراليا، والشرق الأوسط، وتدير أكبر شبكة داخل الفلبين لتوفير أفضل الروابط بين الجزر من خلال مراكزها في مانيلا، سيبو، كلارك، إيلويلو ودافاو.يمكن للمسافرين من دبي وغيرها من المراكز الدولية الكبرى الآن حجز رحلات مخفضة إلى الفلبين للسفر في أوائل عام 2025 عبر الموقع الإلكتروني .

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