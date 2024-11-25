بغداد.. إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس الأحد بإحباط بيع طفلة من قبل والدتها في بغداد.
وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إنه "بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تمكنت من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل احد المطاعم ضمن منطقة الكرادة".
وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال الأم والشخص المشتري وايداعهما التوقيف".
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