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بغداد.. إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار

11/25/2024 5:11:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس الأحد بإحباط بيع طفلة من قبل والدتها في بغداد.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إنه "بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تمكنت من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل احد المطاعم ضمن منطقة الكرادة".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال الأم والشخص المشتري وايداعهما التوقيف".


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