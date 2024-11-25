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مركز دراسات الخليج: الذكاء الاصطناعي أداة للابتكار وركن أساسي من مقومات التنمية

11/25/2024 4:36:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 25 – 11 (كونا) -– أكد رئيس مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الدكتور يعقوب الكندري أن الذكاء الاصطناعي يعتبر جسرا يربط بين فروع المعرفة المختلفة وأداة من أدوات الابتكار وركنا أساسيا من مقومات التنمية المنشودة التي لا يمكن أن تقوم بدونها في وقتنا الراهن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور الكندري اليوم الاثنين خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ51 (قضايا المجتمع الخليجي في عصر الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات وآفاق التنمية) الذي تقيمه المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.
وقال الكندري إن المؤتمر سيبحث خلال جلساته التي تستمر ثلاثة أيام أحدث التطورات والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تخدم جميع العلوم ومنها العلوم الاجتماعية والسلوكية والإنسانية.
وأضاف أن المؤتمر يضم أكثر من 20 ورقة علمية ومجموعة من أوراق العمل المختلفة علاوة على عقد حلقة نقاشية آملا الخروج بتوصيات يمكنها أن تساعد متخذي القرار وأن يتم تبادل الرأي والفكر في القضايا المطروحة التي من شأنها تسهم في تحقيق نمو فكري في هذا المجال.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرا حيويا ورئيسا يقود عجلة التقدم والتنمية في عصر المعلومات والتكنولوجيا مضيفا أن هذا الفرع من المعرفة تجاوز حدود العلوم الطبيعية والعلمية والطبية ليصل إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية والسلوكية كذلك إلى مجالات الفنون والآداب المختلفة.
وأكد حرص المركز على مواكبة أبرز القضايا العلمية وطرحها للنقاش وإبداء الرأي الأكاديمي الرصين بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات الجهة المنظمة لهذا المؤتمر العلمي بالتعاون مع جامعة عبدالله السالم.
من جانبها قالت رئيس منظمة (تمكين) ابتسام القعود في كلمة مماثلة إن المؤتمر يضم خبرات أكاديمية واجتماعية من دول لديها تجارب باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والمسؤولية المجتمعية بهدف تعميم هذه الخبرات الناجحة في مجتمعنا والاستفادة منها.
وأشارت القعود إلى تعاون جامعتي الكويت وعبدالله السالم مع المنظمة والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي كأول سابقة في هذا التعاون المثمر مع مؤسسات حكومية ومراكز أهلية لتنمية المجتمع وخصوصا الشباب.
من جهته أشار نائب رئيس منظمة (تمكين) رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالوهاب الحايس في كلمته إلى التحولات التي يشهدها العالم على المستويات العلمية والفكرية والعلمية التي أدت إلى تطورات تقنية وتكنولوجية متعددة غيرت من منظومة العالم وتحديدا على المستوى الاقتصادي وانعكاسها على العلاقات الإنسانية.
وأوضح أن المؤتمر يتناول عددا من المحاور منها استشراف الذكاء الاصطناعي على المجتمعات الخليجية وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبل مجتمعات الخليج في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية فضلا عن حلقة نقاشية للأمن السيبراني لدول الخليج العربية. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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