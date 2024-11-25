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مبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية يسلم الدعوة من سموه إلى ملك البحرين لحضور القمة الخليجية في الكويت

11/25/2024 4:36:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 25 - 11 (كونا) -- سلم مبعوث حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت بتاريخ 1 ديسمبر 2024 وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بوزير الخارجية اليوم في إطار زيارته الرسمية للعاصمة المنامة. (النهاية)

ن م ع / ت م




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