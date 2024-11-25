مبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية يسلم الدعوة من سموه إلى ملك البحرين لحضور القمة الخليجية في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 25 - 11 (كونا) -- سلم مبعوث حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير
الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك
مملكة البحرين تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت بتاريخ 1 ديسمبر 2024 وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بوزير الخارجية اليوم في إطار زيارته الرسمية للعاصمة المنامة. (النهاية)
ن م ع / ت م
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