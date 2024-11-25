غرام الذهب عيار 21 ينخفض دينارا في السوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، الاثنين، دينارا واحدا مقارنة مع تسعيرة أمس، ليصل إلى 54.10 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.10 دينار لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، انخفض أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، ليبلغ 62.30 دينار و48.10 دينار على التوالي.
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