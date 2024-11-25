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الخط الحديدي الحجازي الأردني يعلن ايقاف مؤقت لرحلات القطار السياحية

11/25/2024 4:33:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في بيان لها على لسان المستشار علي عضيبات عن إيقاف رحلات القطار بشكل مؤقت مع بداية موسم الشتاء، وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على مسار الخط، بالإضافة إلى صيانة المحطات والعربات والقاطرات.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد للموسم السياحي القادم، حيث يتم حاليًا التركيز على صيانة الخط الجنوبي وصولًا إلى منطقة القطرانة، إضافة إلى عمل الصيانة اللازمة للخط شمالاً وبسواعد أردنية ، لضمان تشغيل رحلات سياحية بمستوى عالٍ من الكفاءة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضيبات أن رحلات القطار ستستأنف مع بداية فصل الربيع، وستشمل ثلاث وجهات رئيسة: شمالًا إلى مدينة أم الجمال السياحية، وجنوبًا إلى منطقة الجيزة، بالإضافة إلى الرحلات الممتدة حتى القطرانة، مشيرا إلى إمكانية تسيير رحلات قطار للمجموعات السياحية رهناً بالظروف الجوية.

يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للخط الحديدي والحفاظ على هذا الارث التاريخي الهام وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يساهم في دعم السياحة الداخلية وتطوير قطاع النقل بالقطارات في المملكة.

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