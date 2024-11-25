تراجع الدولار مع انخفاض عوائد السندات بعد اختيار بيزنت لوزارة الخزانة الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا في مكاسبه الأخيرة اليوم الاثنين، بعد أن اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سكوت بيزنت، وزيرًا للخزانة، وهو ما طمأن سوق السندات وخفض العوائد، مما قلل من ميزة الدولار النسبية.
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.351% بعد أن كانت عند 4.412% يوم الجمعة. وجاء هذا الانخفاض في ظل ترحيب السوق باختيار بيزنت، وهو مدير صناديق سابق وشخصية مالية محافظة، مما يعزز الثقة في استقرار سوق السندات.
رغم ذلك، أبدى بيزنت دعمه القوي للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية، مما يشير إلى أن أي تراجع في قيمة العملة قد يكون مؤقتًا. وقال راي أترل، رئيس أبحاث العملات في NAB: "بيزنت أشاد علنًا بقوة الدولار عقب فوز ترامب، لذا من الصعب تفسير أن تراجع الدولار مرتبط بتعيينه".
على صعيد العملات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% ليصل إلى 106.950، بعد أن سجل يوم الجمعة ذروة استمرت عامين عند 108.090. وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 154.18، بعيدًا عن ذروته الأخيرة عند 156.76.
أما اليورو، فقد ارتفع بنسبة 0.7% إلى 1.0496 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى له منذ عامين عند 1.0332 دولار. وجاء هذا الارتفاع مع توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر إلى 59%.
وفي الوقت نفسه، قلصت الأسواق من توقعاتها لخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، حيث انخفضت الاحتمالات إلى 52% مقارنة بـ72% قبل شهر.
وتراجعت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، مما زاد من توقعات خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا، لكن من المتوقع أن يتم هذا الخفض في فبراير بدلًا من ديسمبر.
ورغم تراجع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع عند 1.2484 دولار، ارتفع صباح الاثنين بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.2591 دولار، لكنه لا يزال أقل من ذروته الأسبوع الماضي عند 1.2714 دولار.
وفي سوق العملات المشفرة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.2% ليصل إلى 98,208 دولار، بعد عمليات بيع لجني الأرباح قبل حاجز 100,000 دولار النفسي. ورغم هذا التراجع، ارتفع البيتكوين بنسبة تتجاوز 40% منذ الانتخابات الأمريكية، وسط توقعات بتخفيف ترامب للقيود التنظيمية على العملات المشفرة.- وكالات
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