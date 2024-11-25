تراجع الدولار مع انخفاض عوائد السندات بعد اختيار بيزنت لوزارة الخزانة الأمريكية

شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا في مكاسبه الأخيرة اليوم الاثنين، بعد أن اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سكوت بيزنت، وزيرًا للخزانة، وهو ما طمأن سوق السندات وخفض العوائد، مما قلل من ميزة الدولار النسبية.



تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.351% بعد أن كانت عند 4.412% يوم الجمعة. وجاء هذا الانخفاض في ظل ترحيب السوق باختيار بيزنت، وهو مدير صناديق سابق وشخصية مالية محافظة، مما يعزز الثقة في استقرار سوق السندات.



رغم ذلك، أبدى بيزنت دعمه القوي للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية، مما يشير إلى أن أي تراجع في قيمة العملة قد يكون مؤقتًا. وقال راي أترل، رئيس أبحاث العملات في NAB: "بيزنت أشاد علنًا بقوة الدولار عقب فوز ترامب، لذا من الصعب تفسير أن تراجع الدولار مرتبط بتعيينه".



على صعيد العملات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% ليصل إلى 106.950، بعد أن سجل يوم الجمعة ذروة استمرت عامين عند 108.090. وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 154.18، بعيدًا عن ذروته الأخيرة عند 156.76.



أما اليورو، فقد ارتفع بنسبة 0.7% إلى 1.0496 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى له منذ عامين عند 1.0332 دولار. وجاء هذا الارتفاع مع توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر إلى 59%.



وفي الوقت نفسه، قلصت الأسواق من توقعاتها لخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، حيث انخفضت الاحتمالات إلى 52% مقارنة بـ72% قبل شهر.



وتراجعت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، مما زاد من توقعات خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا، لكن من المتوقع أن يتم هذا الخفض في فبراير بدلًا من ديسمبر.

ورغم تراجع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع عند 1.2484 دولار، ارتفع صباح الاثنين بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.2591 دولار، لكنه لا يزال أقل من ذروته الأسبوع الماضي عند 1.2714 دولار.



وفي سوق العملات المشفرة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.2% ليصل إلى 98,208 دولار، بعد عمليات بيع لجني الأرباح قبل حاجز 100,000 دولار النفسي. ورغم هذا التراجع، ارتفع البيتكوين بنسبة تتجاوز 40% منذ الانتخابات الأمريكية، وسط توقعات بتخفيف ترامب للقيود التنظيمية على العملات المشفرة.- وكالات