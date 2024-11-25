وزيرا الأشغال والصحة يبحثان إطلاق مشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن والصحة الدكتور فراس الهواري، إطلاق مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية ووحدة غسيل الكلى في مستشفى الأميرة إيمان/ معدي بمنطقة دير علا في محافظة البلقاء، وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان للمستشفى 9 الشهر الحالي.
ووجه الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال اليوم الأحد، بحضور أمين عام الديوان الملكي محمد الكركي، وأمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، بتسليم الموقع للمقاول اعتبارا من يوم غد الإثنين للمباشرة في المشروع الذي وافق مجلس الوزراء على تمويله أخيرا.
كما بحث الوزيران مشروع إنشاء مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الجديد الذي يتم حاليا إعداد وثيقة الخدمات الفنية لعطاء الدراسات الخاص بالمشروع، لتأهيل استشاريين متخصصين في تصميم المباني الخضراء ليكون مبنى يراعي دليل المباني الخضراء الأردني، إضافة إلى استخدام الأنظمة الذكية.
واطلع الوزيران على الإجراءات المتخذة للبدء بإنشاء 6 مراكز صحية باستخدام الخرسانة مسبقة الصب (Precast) وهي، مركز صحي بيت رأس الأولي/ محافظة إربد، ومركز صحي أم بطمة الأولي/ محافظة العاصمة، ومركز صحي جريبا الشامل/ محافظة الزرقاء، ومركز صحي عجلون الأولي/ محافظة عجلون، ومركز صحي المشيرفة الأولي/ محافظة جرش، ومركز صحي راجب الأولي/ محافظة عجلون.
وأكدا أنه يجري العمل حاليا على إعداد وثيقة الخدمات الفنية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المراكز الستة، وضرورة تأمين المخصصات المالية لعطاء (التصميم والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع) من قبل المالك "وزارة الصحة".
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