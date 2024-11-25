وزيرا الأشغال والصحة يبحثان إطلاق مشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان

بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن والصحة الدكتور فراس الهواري، إطلاق مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية ووحدة غسيل الكلى في الأميرة إيمان/ معدي بمنطقة دير علا في محافظة البلقاء، وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان للمستشفى 9 الشهر الحالي.



ووجه الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال اليوم الأحد، بحضور أمين عام الديوان الملكي محمد الكركي، وأمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، بتسليم الموقع للمقاول اعتبارا من يوم غد الإثنين للمباشرة في المشروع الذي وافق مجلس الوزراء على تمويله أخيرا.



كما بحث الوزيران مشروع إنشاء مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الجديد الذي يتم حاليا إعداد وثيقة الخدمات الفنية لعطاء الدراسات الخاص بالمشروع، لتأهيل استشاريين متخصصين في تصميم المباني الخضراء ليكون مبنى يراعي دليل المباني الخضراء الأردني، إضافة إلى استخدام الأنظمة الذكية.



واطلع الوزيران على الإجراءات المتخذة للبدء بإنشاء 6 مراكز صحية باستخدام الخرسانة مسبقة الصب (Precast) وهي، مركز صحي بيت رأس الأولي/ محافظة إربد، ومركز صحي أم بطمة الأولي/ محافظة العاصمة، ومركز صحي جريبا الشامل/ محافظة الزرقاء، ومركز صحي عجلون الأولي/ محافظة عجلون، ومركز صحي المشيرفة الأولي/ محافظة جرش، ومركز صحي راجب الأولي/ محافظة عجلون.



وأكدا أنه يجري العمل حاليا على إعداد وثيقة الخدمات الفنية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المراكز الستة، وضرورة تأمين المخصصات المالية لعطاء (التصميم والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع) من قبل المالك "وزارة الصحة".