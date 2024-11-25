رنا الإمام.. أستاذة جامعية أردنية تُفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فازت الدكتورة رنا الإمام من الجامعة الأردنية بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان - دورة جامعة الشارقة في مجال الإقتصاد الأخضر 2024*.
وجرى تكريم الفائزين ضمن حفل إفتتاح ملتقى الالكسو الثاني لتؤامة الجامعات العربية الذي أقيم في رحاب جامعة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي. وتم الإعلان وتكريم الفائزين في الدورة السادسة من دورة جائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان ، والتي خصصت في هذه الدورة لمجال الإقتصاد الأخضر وتحمل اسم جامعة الشارقة وذلك إعترافاً من الألكسو بالجهود التي تقدمها جامعة الشارقة لخدمة العلم ودفع عجلته بما يحقق التنمية المستدامة.
وكرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي و مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالدكتور محمد ولد اعمر ومدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي الفائزين بالجائزة ضمن الفئات الثلاثة لها ، حيث تمنح جائزة الفئة الأولى لباحث عن بحث علمي منشور في مجال الإقتصاد الأخضر يحقق الإستدامة ، والفئة الثانية تُمنح لباحث عن فكرة مشروع بحثي في مجال الإقتصاد لم يُنجز بعد ويحقق الإستدامة ، والفئة الثالثة تُمنح لجامعة او مؤسسة عربية عن مشروع مُنجز او تم إنجازه في مجال الإقتصاد الأخضر ويخدم المجتمعات المحيطة.
وقد تقدم للجائزة في هذه الدورة ما مجموعه 183 بحثاً ومشروعاً من مختلف الفئات من باحثين ومؤسسات من كافة الدول العربية ، وخضعت هذه المشاريع للتقييم من قِبل لجنة من الخبراء والمحكمين من ذوي الخبرة والإختصاص . وبناءً على توصلت إليه اللجنة فإن الألكسو تبارك للفائزين بالجائزة عن الدورة وتتمنى لجميع من تقدم للجائزة بموفور التقدم والنجاح ، مؤكدة ثقتها بجهود الباحثين العرب في الإسهام بتقدم مسيرة العلم ودفع عجلة التنمية المستدامة .
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