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رنا الإمام.. أستاذة جامعية أردنية تُفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشباب

11/25/2024 4:33:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فازت الدكتورة رنا الإمام من الجامعة الأردنية بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان - دورة جامعة الشارقة في مجال الإقتصاد الأخضر 2024*.

وجرى تكريم الفائزين ضمن حفل إفتتاح ملتقى الالكسو الثاني لتؤامة الجامعات العربية الذي أقيم في رحاب جامعة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي. وتم الإعلان وتكريم الفائزين في الدورة السادسة من دورة جائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان ، والتي خصصت في هذه الدورة لمجال الإقتصاد الأخضر وتحمل اسم جامعة الشارقة وذلك إعترافاً من الألكسو بالجهود التي تقدمها جامعة الشارقة لخدمة العلم ودفع عجلته بما يحقق التنمية المستدامة.


‎وكرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي و مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالدكتور محمد ولد اعمر ومدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي الفائزين بالجائزة ضمن الفئات الثلاثة لها ، حيث تمنح جائزة الفئة الأولى لباحث عن بحث علمي منشور في مجال الإقتصاد الأخضر يحقق الإستدامة ، والفئة الثانية تُمنح لباحث عن فكرة مشروع بحثي في مجال الإقتصاد لم يُنجز بعد ويحقق الإستدامة ، والفئة الثالثة تُمنح لجامعة او مؤسسة عربية عن مشروع مُنجز او تم إنجازه في مجال الإقتصاد الأخضر ويخدم المجتمعات المحيطة.

‎وقد تقدم للجائزة في هذه الدورة ما مجموعه 183 بحثاً ومشروعاً من مختلف الفئات من باحثين ومؤسسات من كافة الدول العربية ، وخضعت هذه المشاريع للتقييم من قِبل لجنة من الخبراء والمحكمين من ذوي الخبرة والإختصاص . وبناءً على توصلت إليه اللجنة فإن الألكسو تبارك للفائزين بالجائزة عن الدورة وتتمنى لجميع من تقدم للجائزة بموفور التقدم والنجاح ، مؤكدة ثقتها بجهود الباحثين العرب في الإسهام بتقدم مسيرة العلم ودفع عجلة التنمية المستدامة .

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