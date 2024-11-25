الصفدي من روما: غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يلقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي الآن، كلمة الأردن في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط
حول "الحوار من أجل السلام : الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط - الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة.
وقال الصفدي في مستهل حديثه، إن غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية.
وأضاف خلال المؤتمر، نريد سلاما دائما وعادلا يحقق الأمن للمنطقة ويوفر الحق للفلسطينيين لإنشاء دولتهم.
وأن كل ما قيل عن السلام يجب أن يُترجم إلى الواقع ونتجاوز مآسي الحرب.
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