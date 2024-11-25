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الصفدي من روما: غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية

11/25/2024 4:33:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يلقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي الآن، كلمة الأردن في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط حول "الحوار من أجل السلام : الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط - الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة.

وقال الصفدي في مستهل حديثه، إن غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية.

وأضاف خلال المؤتمر، نريد سلاما دائما وعادلا يحقق الأمن للمنطقة ويوفر الحق للفلسطينيين لإنشاء دولتهم.

وأن كل ما قيل عن السلام يجب أن يُترجم إلى الواقع ونتجاوز مآسي الحرب.


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