مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين ، جلسته الشهرية حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.
ويستمع الاعضاء الى احاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند حول الوضع السياسي والانساني في فلسطين المحتلة.
وكانت الولايات المتحدة، استخدمت الاربعاء الماضي ، حق النقض (الفيتو) ضد قرار في المجلس يدعو الى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة.- (بترا)
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