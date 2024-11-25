مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين ، جلسته الشهرية حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.



ويستمع الاعضاء الى احاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند حول الوضع السياسي والانساني في فلسطين المحتلة.



وكانت الولايات المتحدة، استخدمت الاربعاء الماضي ، حق النقض (الفيتو) ضد قرار في المجلس يدعو الى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة.- (بترا)