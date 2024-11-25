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غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس

11/25/2024 4:33:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الاثنين، بغرق عدد كبير من خيام النازحين على شاطئ بحر مدينة دير البلح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط منخفض جوي وأحوال جوية صعبة.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن أمواج البحر المرتفعة امتدت إلى الشاطئ نحو الأماكن التي تتواجد بها الخيام، ما أسفر عن انجراف عدد كبير من خيام النازحين، مشيرة إلى فقدان طفلين في الحادثة.

ويوم أمس الأحد، قال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان إن "الخيام التي تؤوى آلاف النازحين في مناطق عديدة من قطاع غزة تعرضت صباح اليوم إلى أضرار جسيمة بعد أن تدفقت مياه الأمطار إلى داخلها، ما أدى إلى تضرر واتلاف أمتعتهم وأفرشتهم".
وأضاف البيان: "تركزت الحالات التي تضررت فيها خيام النازحين في كل من: مخيم إيواء ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة ومنطقة مخيم الشاطئ والخيام المقامة في بعض المدارس، وكذلك في وسط وجنوب القطاع في وادي الدميثاء بالقرارة ومنطقة وادي السلقا ومحيط بركة حي الأمل وحرم جامعة الأقصى ومنطقة الشاكوش بمواصي رفح ومنطقة البركة وساحل البحر في دير البلح".
وتابع: "نوجه تساؤلات للعالم الإنساني وللمنظمات الدولية بأن خيام النازحين تعرضت لأضرار صباح اليوم بمجرد سقوط أمطار محدودة وخفيفة، فكيف الحال لو شهدت هذه الخيام أمطارا غزيرة ومتواصلة؟ بالتأكيد أننا أمام مشهد إنساني كارثي إذا استمر النازحون في المخيمات على هذا الحال لا سيما في ظل تلف كثير من خيامهم وعدم صلاحها للإيواء".
وحذر الدفاع المدني الفلسطيني بشدة من أن "النازحين أمام مخاطر كبيرة حالما تعرضت المناطق المنخفضة إلى غمر مياه الأمطار في ظل انسداد قنوات الصرف الصحي بفعل تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنى التحتية في مناطق القطاع، والخشية أيضا من انهيار منازل ومباني ينزح فيها مواطنون هي غير صالحة للسكن وآيلة للسقوط بسبب تعرضها للقصف الإسرائيلي".
وأضاف: "نناشد المجتمع الدولي الإنساني والأمم المتحدة بأن تتداعى لإنقاذ حياة النازحين الفلسطينيين في المخيمات بقطاع غزة قبل فوات الأوان، وأن تساعدهم وتمدهم بخيام وكرفانات إيواء للوقاية من أضرار فصل الشتاء". RT

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