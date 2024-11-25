الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم

أفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي بالعالم، وأن أكثر من 3 ملايين طفل نزحوا داخل السودان وخارجه منذ بداية النزاع.



وأضاف التقرير أن واحدا من كل ثلاثة في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي مما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الراهنة.



وبحسب التقرير الأممي إن موجة العنف الحالية أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الأساسية مما ساهم في تفاقم أزمة النزوح.



وذكر التقرير أن أكثر من 7.4 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان إلى جانب 3.8 مليون نازح نتيجة الصراعات السابقة.



وحذر التقرير من تدهور النظام الصحي في البلاد مع تزايد خطر انتشار الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا.



ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 20 ألف قتيل وأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.



وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان، بما يجنب البلاد كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.RT





