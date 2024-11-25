اليساري ياماندو أورسي يفوز برئاسة الأوروغواي

أقر مرشح الرئاسة للائتلاف المحافظ الذي حكم أوروغواي خلال السنوات الـ5 الماضية بهزيمته أمام منافسه اليساري مساء الأحد بعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة محتدمة.

وقال مرشح الحكومة ألفارو ديلغادو (المنتمي لتيار يمين الوسط) لأنصاره في مقر حملته الانتخابية: "بحزن ولكن دون شعور بالذنب يمكننا تهنئة الفائز" في إشارة إلى المنافس اليساري ياماندو أورسي.



وذكر المسؤولون الانتخابيون أن أورسي قد حصل على 784 ألفا و 523 صوتا مع فرز أكثر من نصف الأصوات، مقارنة بـ 771 ألفا و 434 صوتا لصالح ديلغادو.



وأصدر حزب "الجبهة العريضة" بيانا على منصة التواصل الاجتماعي"إكس" قال فيه:"سوف تعود الفرحة" معلنا أن أورسي هو الرئيس الجديد للبلاد.



وقال أورسي الذي كان يشغل سابقا منصب مدير بلدية كانلونيس: "سأكون الرئيس الذي لطالما دعا للحوار الوطني لإيجاد أفضل الحلول".



وحصل أورسي على ما يقرب من 50% من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، بينما حصل ديلغادو على حوالي 46%.



وكتب الرئيس المحافظ المنتهية ولايته لويس لاكالي بو في تغريدة على منصة "إكس" أنه اتصل بأورسي لتهنئته على فوزه في الانتخابات وأخبره أنه سيكون في "خدمة الرئيس المنتخب لبدء عملية الانتقال في الوقت الذي يراه مناسبا".



وكان أورسي قد أعلن عن خطط لمكافحة الفقر والتصدي بشكل حاسم للفساد.

وقال في خطاب لأنصاره بعد فوزه إنه سيتبنى سياسة تهدف إلى "بناء مجتمع لا يتخلف فيه أحد عن الركب".

ويبلغ عدد سكان البلاد 3,4 ملايين نسمة، ويعتبر معدل دخل الفرد في الأوروغواي مرتفعا ومستويات الفقر وانعدام المساواة فيها منخفضة مقارنة بدول المنطقة، لكن البلاد تشهد زيادة في أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات ما يجعل السلامة العامة أساسية بالنسبة إلى الناخبين. RT